Директор киевского Локомотива: Локо выйдет в Первую лигу. Иначе быть не может

Директор киевского "Локомотива" Александр Егоров заявил о желании клуба в следующем сезоне выйти в Первую лигу, а также рассказал о реконструкции футбольного стадиона.

Напомним, что в нынешнем сезоне "Локомотив" потерял шансы на повышение в классе – на данный момент команда набрала 24 балла в группе B Второй лиги и занимает пятое место в турнирной таблице.

– Вы будете ставить задачу повыситься в классе на следующий сезон?

– "Локо" выйдет в Первую лигу. Иначе быть не может.

– Как обстоят дела с реконструкцией попавшего под российскую атаку стадиона?

– "Локомотив" в Первой лиге должен играть на обновленном стадионе. Сейчас мы утверждаем проект и планируем в июне выйти на подготовительные работы. Проектировщики сейчас сотрудничают с УАФ, чтобы наш стадион имел категорию ФИФА и УЕФА. Программа минимум – аттестат для участия в соревнованиях ПФЛ.