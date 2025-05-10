Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют матчи 17-го тура в группе А Второй лиги. С особым интересом ожидаем игру между "Скалой 1911" и "Пробоем". Коллектив из Городенки уже гарантировал себе участие в плей-офф за прямое повышение в классе, а "Скала 1911" имеет шансы даже на второе место. Для этого подопечным Гнатива стоит переигрывать лидера, который не теряет очки семь туров подряд.

Обращаем внимание, что четыре матча начнутся в 13:30, а противостояние в Ивано-Франковске - в 15:45.

13:30. "Рух-2" - "Самбор-Нива-2"

13:30. "Скала 1911" - "Пробий"

13:30. "Полесье-2" - "Реал Фарма"

13:30. "Ужгород" - "Куликов-Белка"

15:45. "Ревера 1908" - "Ольховцы"