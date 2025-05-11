  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига

Будет на что посмотреть

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Локомотив

Новина українською

Сегодня сыграют матчи предпоследнего тура в группе Б Второй лиги. С особым интересом ожидаем встречу в Александрии, где местная команда будет принимать "Чернигов". Даже ничья гарантирует "северянам" второе место. Смогут ли подопечные Бицюры отобрать очки у Чернигова, который весной выглядит солидно.

Лидер группы "Колос-2" будет принимать "Металлист 1925-2", который весной еще не проигрывал. Смогут ли харьковчане продолжить свою положительную серию и удивить лидера?

13:00. "Нива" - "Локомотив"

13:00. "Александрия-2" - "Чернигов"

13:00. "Колос-2" - "Металлист 1925-2"

14:30. "Ворскла-2" - "Чайка"

По теме
yellow-arrow
Вторая лига. Пробий впервые за десять туров проигрывает, разгромная победа Руха-2
yellow-arrow
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
yellow-arrow
Вторая лига. Игра тура в Александрии, Скала 1911 будет принимать победителя группы А
Вторая лига Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Нива (Винница) ФК Чернигов Локомотив (Киев) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости