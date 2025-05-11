Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют матчи предпоследнего тура в группе Б Второй лиги. С особым интересом ожидаем встречу в Александрии, где местная команда будет принимать "Чернигов". Даже ничья гарантирует "северянам" второе место. Смогут ли подопечные Бицюры отобрать очки у Чернигова, который весной выглядит солидно.

Лидер группы "Колос-2" будет принимать "Металлист 1925-2", который весной еще не проигрывал. Смогут ли харьковчане продолжить свою положительную серию и удивить лидера?

13:00. "Нива" - "Локомотив"

13:00. "Александрия-2" - "Чернигов"

13:00. "Колос-2" - "Металлист 1925-2"

14:30. "Ворскла-2" - "Чайка"