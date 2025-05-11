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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
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Фото: ФК Локомотив
Сегодня сыграют матчи предпоследнего тура в группе Б Второй лиги. С особым интересом ожидаем встречу в Александрии, где местная команда будет принимать "Чернигов". Даже ничья гарантирует "северянам" второе место. Смогут ли подопечные Бицюры отобрать очки у Чернигова, который весной выглядит солидно.
Лидер группы "Колос-2" будет принимать "Металлист 1925-2", который весной еще не проигрывал. Смогут ли харьковчане продолжить свою положительную серию и удивить лидера?
13:00. "Нива" - "Локомотив"
13:00. "Александрия-2" - "Чернигов"
13:00. "Колос-2" - "Металлист 1925-2"
14:30. "Ворскла-2" - "Чайка"
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