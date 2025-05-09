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"Решение стало неожиданным". Экс-тренер Локомотива рассказал о своем увольнении
Вадим Лазоренко не ожидал такого от руководства клуба
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Бывший главный тренер киевского "Локомотива" Вадим Лазоренко прокомментировал свое увольнение из второлигового клуба.
- Как развивалась история вашего ухода из "Локомотива"?
- Очень стремительно. После игры с "Металлистом 1925", которая завершилась 0:0, вечером мы пообщались с президентом клуба и договорились о встрече на следующее утро. Поговорили спокойно. Я выразил свою позицию - что команда имеет шансы выполнить поставленные цели и побороться за третье место. Именно такая задача перед нами стояла после зимней паузы.
Я сказал, что хочу и готов довести команду до конца чемпионата, сыграв еще два тура. Мы прибавляли от матча к матчу, и я видел, как команда прогрессирует. Да, старт был сложным - мы уступили Чернигову (0:3) в первой игре, но потом выиграли два матча и сыграли вничью с "Металлистом 1925".
Игроки начали лучше понимать наши принципы, игра становилась более целостной. По моему мнению, последний матч это подтвердил. Поэтому решение о моей отставке стало для меня неожиданным. Мы пожали друг другу руки, поблагодарили за сотрудничество, я попрощался с командой и ушел.
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- Директор клуба Егоров говорит, что "Локомотив" выйдет в Первую лигу - иначе быть не может. Вам была озвучена такая задача на старте чемпионата?
- На самом деле, конкретной задачи выйти в Первую лигу в начале сезона не было. Мы договорились: сначала сыграем первый круг, а потом сформулируем цели. Первый круг мы прошли достойно - пятое место. После этого президент поставил новую планку - побороться за третье место. И я уверен: эти шансы сохраняются и сейчас. Команда еще попытается это сделать, хотя и уже без меня.
- Были ли конфликты между вами и игроками?
- Абсолютно нет. Мы всегда строим честные и уважительные отношения с футболистами. Атмосфера в команде была замечательной - мы над этим серьезно работали. Конечно, не все было идеально, но мы постоянно коммуницировали и объясняли игрокам свои приоритеты.
- С какими эмоциями покидаете клуб?
- Эмоции смешанные. С одной стороны - ощущение проделанной работы. Мы прошли большой путь - от команды-аутсайдера до претендентов на призовые места. Это был очень яркий и творческий этап моей карьеры. Обидно, что не удалось завершить сезон вместе с командой, - рассказал Лазоренко.
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