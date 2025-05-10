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Вторая лига. Пробий впервые за десять туров проигрывает, разгромная победа Руха-2

Вторая лига

Начался предпоследний тур

Вторая лига. Пробий впервые за десять туров проигрывает, разгромная победа Руха-2

Фото: ФК Скала 1911

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграли матчи 17-го тура в группе А Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний. Напомним, что это предпоследний тур в нынешнем сезоне третьего по рангу дивизиона Украины.

В центральном матче субботы "Скала 1911"принимала "Пробий", который уже гарантировал себе первое место в группе. Однако, семиматчевая победная и девятиматчевая беспроигрышная серия лидера завершилась в Стрые. "Скала 1911" победила в результативном противостоянии и значительно улучшила свои шансы на медальный матч и плей-офф.

"Рух-2" впервые за три тура победил. Львовяне дома разгромили "Самбор-Ниву-2" и остались на втором месте. "Полесье-2"в конце встречи все же дожало главного аутсайдера -2:0. Житомирский коллектив сохранил шансы на третье место.

Вторая лига. 17-й тур

"Ужгород"- "Куликов-Белка“ 0:1

Голы: Копыл (44)

"Рух-2"- "Самбор-Нива-2“ 3:0

Голы: Поповский (4) Дзень (28), Цюрпалевич-Семочко (55)

"Скала 1911"- "Пробий“ 4:2

Голы: Ралюченко (2), Лесовик (39), Фесенко (73), Жумига (78) - Гук (45), Палагнюк (88, пен)

"Полесье-2"- "Реал Фарма“ 2:0

Голы: Караман (77, пен), Корд (88)

"Ревера 1908" - "Ольховцы" 1:1

Голы: Гуменяк (90+3, пен) - Панасенко (35, пен)

Нереализованный пенальти: Грохольский (40)

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Комментарии
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Назар Кусий (Львів)
10.05.2025 в 18:19
Рух-2 гарантував 2 місце - перевага в особистих над Скалою.
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Комментарии 1
Назар Кусий (Львів)
10.05.2025 в 18:19
Рух-2 гарантував 2 місце - перевага в особистих над Скалою.
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