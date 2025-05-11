Вторая лига. Определились первая и вторая команды группы Б

Сегодня сыграли матчи предпоследнего тура группы Б во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний. Уже на следующей неделе сезона во Второй лиге завершится и останутся только матчи плей-офф. Из-за длительной воздушной тревоги матч "Тростянец" - "Горняк-Спорт" не доиграли.

Непростое испытание ожидало "Металлист 1925-2", который весной еще не проигрывал. Харьковчане на выезде встречались с лидером группы "Колосом-2". Коллектив из Ковалевки смог прервать положительную серию соперника и гарантировал себе первое место в группе - 5:2. Таким образом, "Колос-2" в плей-офф за повышение в классе будет играть против "Пробоя".

В центральном матче тура "Чернигов" победил "Александрию-2" - 2:1. Счет вначале открыл Егор Шалфеев, а после перерыва Дмитрий Кулик удвоил преимущество "северян". Вернул интригу в матч Базаев, но сравнять счет гости так и не смогли - 2:1. Таким образом, "Чернигов" гарантирует себе второе место в участии в плей-офф за повышение в классе.

Вторая лига. Группа Б. 17-й тур

"Нива" - "Локомотив“ 0:1

Голы: Романчук (68)

"Колос-2" - "Металлист 1925-2“ 5:2

Голы: Колесник (26, 39), Недоля (76, пен), Головкин (89, 90+4) - Салабаев (54), Карпизин (90+7)

Удаления: Терехов (90+6)

"Чернигов" - "Александрия-2“ 2:1

Голы: Шалфеев (8), Кулик (61) - Базаев (62)

"Ворскла-2" - "Чайка" 1:1

Голы: Сердюк (82) - Кальчук (11)