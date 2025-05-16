Вторая лига. Игра тура в Чернигове, борьба за третье место в группе Б

В эти выходные сыграют матчи 18-го тура Второй лиги. На этом сезон в третьем по рангу дивизионе Украины завершится и останется сыграть только стыковые матчи. Вашему вниманию анонс последнего тура.

ГРУППА А

"Куликов-Белка" - "Рух-2"

17.05.2025. 14:00. "Куликов-Арена". Куликов

Четвертая команда группы будет принимать вторую. Коллектив из Куликова в прошлом туре на выезде переиграл "Ужгород", но остался на пятом месте. Команда из Львовщины имеет теоретические шансы на третье место, но для этого стоит побеждать и надеяться на подарки соперников. "Рух-2" неделю назад разгромил „Самбор-Ниву-2“ и гарантировал себе второе место по итогам регулярного чемпионата. Команда Ивана Федыка выиграла впервые за три тура. Таким образом, львовяне будут бороться за повышение в классе в стыковых матчах. Дисквалифицированных на эту игру у команд нет.

"Самбор-Нива-2" - "Полесье-2"

17.05.2025. 14:00. Стадион "им. Льва Броварского". Самбор

Безвыигрышная серия "Самбора-Нивы-2" продолжается четыре поединка: одна ничья и три поражения. В прошлом туре тернопольская команда на выезде разгромно уступила "Руху-2". Максимум на что могли рассчитывать - гол престижа. Перед последним туром "Самбор-Нива-2" занимает восьмое место и подняться вверх по турнирной таблице не может. В случае поражения или ничьей и победы "Реверы 1908" тернопольский коллектив опустится на предпоследнее место. "Полесье-2" в прошлом туре в конце встречи дожало главного аутсайдера - 2:0. Житомирский коллектив еще имеет шансы финишировать на третьем месте, но для этого стоит побеждать и надеяться на потерю очков "Скалы 1911". Хозяевам из-за дисквалификации не смогут помочь Рипак и Ткачук, а гостям - Авраменко.

"Реал Фарма" - "Скала 1911"

17.05.2025. 14:00. "Иван". Одесса

Последняя команда группы будет принимать третью. Одесситы неделю назад уступили "Полесью-2". "Реал Фарма" одержала меньше всего побед в группе А - 2, а также потерпела больше всего поражений - 12. Подопечные Полтавца забили меньше всего в группе - 9 мячей. "Скала 1911" в прошлом туре прервала девятиматчевую беспроигрышную серию „Пробой“. Подопечные Гнатива уверенно победили в домашнем матче - 4:2. Коллектив из Стрыя по два мяча забил в каждом из таймов. Безусловно, весеннюю часть сезона "Скала 1911" уже может занести себе в актив. Чтобы завершить чемпионат на третьем месте команде Гнатива надо на выезде победить аутсайдера.

"Пробой" - "Ревера 1908"

17.05.2025. 14:00. Городенка. "Пробий Арена"

Неделю назад подопечные Ковалюка прервали свои впечатляющие серии. "Пробий" впервые за восемь туров потерял очки и впервые за десять туров проиграл. Однако, еще за два тура до завершения коллектив из Городенки гарантировал себе первое место в группе и участие в плей-офф за повышение в классе и чемпионство. "Ревера 1908" в конце встречи благодаря голу с пенальти вырвала ничью против „Вільхівців“. Коллектив из Ивано-Франковска занимает предпоследнее место и если не случится чуда, то останется на этой позиции. Шансов выиграть у лидера очень мало. "Пробий" будет стремиться порадовать собственных болельщиков и с хорошим настроением готовиться к плей-офф.

"Ольховцы" - "Ужгород"

17.05.2025. 16:00. "Ольховцы Арена Парк". Ольховцы

Шестая команда группы будет принимать седьмую. Даже в случае победы эти команды не смогут подняться вверх в таблице. "Ужгород" в прошлом туре минимально уступил „Куликов-Белке“. Таким образом, команда Лободы впервые за три тура проиграла. "Ольховцы" весной выступают очень неплохо. За четыре матча эта команда набрала восемь очков. "Ольховцы" не проигрывают четыре тура подряд: две победы и две ничьи. В прошлом туре могли рассчитывать на победу против "Реверы 1908", но в конце пропустили с пенальти.

ГРУППА Б

"Локомотив" - "Тростянец"

17.05.2025. 13:00. УТК "им. Банникова". Киев

Киевляне в прошлом туре впервые играли без Вадима Лазоренко. "Локомотив" вышел на игру против „Нивы“ с новым тренером - Назаром Козаком. Это была очень непростая игра для команды, но удалось выдержать натиск соперника и своим шансом киевляне воспользовались после быстрой атаки. Три очка принес мощный удар Романчука. Перед последним туром "Локомотив" продолжает бороться за третье место. "Тростянец" неделю назад благодаря голу Шестакова дожал „Горняк-Спорт“ - 1:0. Это была первая за шесть туров победа подопечных Бакалова. "Тростянец" так и завершит чемпионат на шестом месте.

"Металлист 1925-2" - "Нива"

17.05.2025. 14:30. "Колос". Борисполь

Неделю назад харьковчане впервые в 2025 году проиграли. "Металлист 1925-2" разгромно на выезде уступил лидеру группы - 2:5. Команда Карпенко пока занимает предпоследнее место, но в случае победы сможет обойти как раз "Ниву". Подопечные Ярошенко в прошлом туре минимально уступили "Локомотиву" - 0:1. Винницкий коллектив играл лучше, но свои моменты не реализовал и пропустил. Харьковская команда пропустила больше всего мячей в группе - 39. Безничейная серия "Нивы" держит 16-ть матчей: 5 побед и 11 поражений.

"Чайка" - "Александрия-2"

18.05.2025. 12:00. УТБ "Колос". Киевская область

"Чайка" два тура подряд не проигрывает - победа и ничья. Это уже достижение для команды из Киевской области, ведь до этого она проиграла все матчи в 2025 году. "Чайка" подняться с седьмого места уже не сможет, но есть шансы опуститься на восьмое, если потеряет очки. "Александрия-2" в прошлом туре уступила „Чернигову“ и потеряла даже теоретические шансы на второе место. Однако, команда Бицюры продолжает бороться за третье место. В случае победы гости гарантируют себе третье место. И это будет достаточно неплохим результатом для молодой команды.

"Чернигов" - "Колос-2"

18.05.2025. 12:00. "Юность". Чернигов

Центральная игра тура, ведь лидер будет принимать вторую команду. С турнирной точки зрения эта игра ничего не решает, ведь даже в случае победы "северяне" не смогут догнать лидера. Обе команды в стыковых матчах будут бороться за повышение в классе, а "Колос-2" - даже за чемпионство. Неделю назад коллектив из Ковалевки разгромил "Металлист 1925-2", а "Чернигов" в непростом матче дожал "Александрию-2". В первом круге "Колос-2" дома минимально победил. Однако, "Чернигов" сейчас играет очень качественно. Черниговская команда пропустила меньше всего мячей в группе - 8.

"Горняк-Спорт" - "Ворскла-2"

18.05.2025. 12:30. "Юность". Горишние Плавни

Последняя игра регулярного чемпионата Второй лиги. Пятая команда группы будет принимать последнюю. "Ворскла-2" так и останется на последнем месте, но будет стремиться на мажорной ноте завершить для себя этот сезон. Молодые футболисты полтавчан играли не стабильно, хотя и очень удачно начали чемпионат. Команда не может выиграть 12-ть матчей подряд: три ничьи и девять поражений. "Ворскла-2" пропускает мячи во всех матчах этого сезона. "Горняк-Спорт" весной разочаровал болельщиков, ведь перед командой стояла задача повыситься в классе. "Горняк-Спорт" имеет меньше всего ничьих в группе - одну. Максимум на что могут рассчитывать подопечные Куценко - четвертое место.