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ПФЛ назвала дата проведения и время начала матчей плей-офф во Второй лиге

Вторая лига
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Во Второй лиге подходит пора решающих матчей

ПФЛ назвала дата проведения и время начала матчей плей-офф во Второй лиге

Getty Images

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Администрация ПФЛ приняла решение о дате и времени начала матчей плей-офф за первое и третье места Второй лиги сезона 2024/25.

Определена такая дата проведения и время начала матчей плей-офф:

23 мая 2025 года (пятница)

Первый матч за третье место (ФК "Чернигов" - "Рух-2") начнется в 12:00.

Первый матч за первое место ("Колос-2" - "Пробий") начнется в 14:00.

Победитель Второй лиги напрямую выйдет в Первую лигу. Команды, которые по итогам матчей плей-офф займут второе и третье места, сыграют в переходных поединках с клубами Первой лиги, которые займут 14-е и 15-е места.

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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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