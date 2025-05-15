ПФЛ назвала дата проведения и время начала матчей плей-офф во Второй лиге

Администрация ПФЛ приняла решение о дате и времени начала матчей плей-офф за первое и третье места Второй лиги сезона 2024/25.

Определена такая дата проведения и время начала матчей плей-офф:

23 мая 2025 года (пятница)

Первый матч за третье место (ФК "Чернигов" - "Рух-2") начнется в 12:00.

Первый матч за первое место ("Колос-2" - "Пробий") начнется в 14:00.

Победитель Второй лиги напрямую выйдет в Первую лигу. Команды, которые по итогам матчей плей-офф займут второе и третье места, сыграют в переходных поединках с клубами Первой лиги, которые займут 14-е и 15-е места.