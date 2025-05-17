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Вторую лигу в новом сезоне может пополнить 5 клубов

Вторая лига
Обновлено

Желающих хватает

Вторую лигу в новом сезоне может пополнить 5 клубов

Фото: ФК Лісне

Новина українською

5 украинских клубов стремятся приобрести профессиональный статус перед началом сезона 2025/26.

Речь идет о столичных коллективах "Ребел" и "Атлет", ФК "Лесное" из одноименного села на Киевщине, христианском "Пенуэле" (Кривой Рог) и "Днестре" (Залещики, Тернопольская область), который тренирует Олег Красноперов.

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В составе ФК "Лесное" выступают экс-динамовцы Денис Гармаш и Сергей Рыбалка, а Александр Рябоконь работает тренером-консультантом. "Ребел" принимает соперников в пгт Макаров. Все клубы играли в чемпионате Украины среди любителей 2024/25.

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Источник:
Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
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