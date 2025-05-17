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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Почти весь тур состоится в субботу, 17 мая
Фото: НК Пробій
Розыгрыш сезона чемпионата Второй лиги подходит к своему завершению. В эти выходные команды сыграют последний тур первенства.
В субботу 17 мая будут проведены семь матчей с 10 в двух группах. Еще три запланированы на воскресенье.
В Группе А уже все решено: "Пробий" финиширует первым, "Рух-2" – вторым. Вопрос еще остается относительно символической бронзы – третьей позиции. Совершенно такая же ситуация у Группы Б. "Колос-2" точно первый, а "Чернигов" забронировал за собой вторую строчку. Доля третьей позиции во взвешенном состоянии.
Сегодня "Пробий" примет дома одного из аутсайдеров Группы А "Ревера 1908", "Локомотив" в Киеве сыграет против "Тростянца".
12:30. "Реал-Фарма" - "Скала 1911"
13:00. "Локомотив" - "Тростянец"
14:00. "Куликив-Белка" - "Рух-2"
14:00. "Самбир-Нива-2" - "Полесье-2"
14:00. "Пробий" - "Ревера 1908"
14:30. "Металлист 1925-2" - "Нива"
16:00. "Вильхивци" - "Ужгород"
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