  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Скала 1911 разгромила соперника со счетом 7:0, Локомотив одержал очередную победу

В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Скала 1911 разгромила соперника со счетом 7:0, Локомотив одержал очередную победу

Вторая лига
Обновлено

Киевляне переместились на третье место

Вторая лига. Скала 1911 разгромила соперника со счетом 7:0, Локомотив одержал очередную победу

Фото: instagram.com/fcskala1911

UA-Футбол
Новина українською

В матче 18 тура Второй лиги "Реал Фарма" принимал "Скала 1911". Матч завершился со счетом 0:7.

Трижды гости забили до перерыва, еще четыре раза – во втором тайме.

"Скала 1911" таким образом сравнялась со вторым "Рух-2" по набранным очкам и гарантировала себе третье место в Группе А. Однако выше не поднимется, ведь у львовского коллектива лучшая разница в личных встречах.

"Реал Фарма" – "Скала 1911" 0:7

Голы: Фесенко 9, 50, Кравченко 17, 65, Лисовик 19, Жумига 78, Николишин 90+1

В параллельной группе тоже решалась судьба третьего места. “Локомотив” переместился туда благодаря победе над "Тростянцем". Единственный гол в матче забил 20-летний Максим Майтак во втором тайме.

Это четвёртая победа в последних пяти матчах для киевской команды.

Сейчас "железнодорожники" замыкают тройку лидеров. Их обогнать может только "Александрия-2", если завтра выиграет у "Чайки".

"Локомотив" – "Тростянец" 1:0

Гол: Майтак 74

По теме
yellow-arrow
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
yellow-arrow
Вторую лигу в новом сезоне может пополнить 5 клубов
yellow-arrow
Вторая лига. Игра тура в Чернигове, борьба за третье место в группе Б
Скала 1911 (Стрый) Реал Фарма (Одесса) ФК Тростянец Локомотив (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости