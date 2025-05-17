Вторая лига. Скала 1911 разгромила соперника со счетом 7:0, Локомотив одержал очередную победу

В матче 18 тура Второй лиги "Реал Фарма" принимал "Скала 1911". Матч завершился со счетом 0:7.

Трижды гости забили до перерыва, еще четыре раза – во втором тайме.

"Скала 1911" таким образом сравнялась со вторым "Рух-2" по набранным очкам и гарантировала себе третье место в Группе А. Однако выше не поднимется, ведь у львовского коллектива лучшая разница в личных встречах.

"Реал Фарма" – "Скала 1911" 0:7

Голы: Фесенко 9, 50, Кравченко 17, 65, Лисовик 19, Жумига 78, Николишин 90+1

В параллельной группе тоже решалась судьба третьего места. “Локомотив” переместился туда благодаря победе над "Тростянцем". Единственный гол в матче забил 20-летний Максим Майтак во втором тайме.

Это четвёртая победа в последних пяти матчах для киевской команды.

Сейчас "железнодорожники" замыкают тройку лидеров. Их обогнать может только "Александрия-2", если завтра выиграет у "Чайки".

"Локомотив" – "Тростянец" 1:0

Гол: Майтак 74