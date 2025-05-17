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Вторая лига. Скала 1911 разгромила соперника со счетом 7:0, Локомотив одержал очередную победу
Киевляне переместились на третье место
Фото: instagram.com/fcskala1911
В матче 18 тура Второй лиги "Реал Фарма" принимал "Скала 1911". Матч завершился со счетом 0:7.
Трижды гости забили до перерыва, еще четыре раза – во втором тайме.
"Скала 1911" таким образом сравнялась со вторым "Рух-2" по набранным очкам и гарантировала себе третье место в Группе А. Однако выше не поднимется, ведь у львовского коллектива лучшая разница в личных встречах.
"Реал Фарма" – "Скала 1911" 0:7
Голы: Фесенко 9, 50, Кравченко 17, 65, Лисовик 19, Жумига 78, Николишин 90+1
В параллельной группе тоже решалась судьба третьего места. “Локомотив” переместился туда благодаря победе над "Тростянцем". Единственный гол в матче забил 20-летний Максим Майтак во втором тайме.
Это четвёртая победа в последних пяти матчах для киевской команды.
Сейчас "железнодорожники" замыкают тройку лидеров. Их обогнать может только "Александрия-2", если завтра выиграет у "Чайки".
"Локомотив" – "Тростянец" 1:0
Гол: Майтак 74
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