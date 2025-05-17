Вторая лига. Пробий разгромил соперника, Рух-2 проиграл 0:4, Самбор-Нива-2 победила впервые за пять туров

Лидер группы A Второй лиги "Пробий" Городенка принимал дома "Реверу 1908". Матч завершился со счётом 3:0.

Дважды хозяева забили до перерыва, еще один раз – на исходе поединка. Эта победа стала восьмой в последних девяти матчах.

"Пробий" финишировал на первом месте с итоговым 41 очком за 18 туров. Команда из Городенки сыграет в решающем матче за чемпионство Второй лиги против "Колоса-2". Эти два коллектива в следующем сезоне будут играть в Первой лиге.

"Пробий" Городенка – "Ревера 1908" 3:0

Голы: Савчин 15, Сикач 32, Дмитрук 87

Еще до недавнего времени конкурент "Пробоя" "Рух-2" разгромно уступил. Львовяне приехали в гости в команду "Куликов-Белка" и пропустили там четыре гола.

Хозяева забили по два гола в каждом из таймов. "Рух-2" так и не ответил хотя бы одним голом. В третий раз за последние четыре матча львовяне не забили.

"Желто-черные" остались на второй позиции в чемпионате. Далее они примут участие в борьбе за третью путевку в Первую лигу Украины.

"Куликов-Белка" – "Рух-2" 4:0

Голы: Панасюк 35, Волков 38, Патуляк 50, Дударенко 89

Также первую победу за пять туров одержала "Самбор-Нива-2". Команда одолела "Полесье-Житомир-2" со счетом 2:1.

Дублем отличился 19-летний игрок хозяев Максим Крамарчук. Все три гола были забиты во втором тайме.

Самбор-Нива-2 в итоге заняла восьмое место в чемпионате группы А. "Полесье-2" финишировало на пятой строчке.

"Самбор-Нива-2" – "Полесье Житомир-2" 2:1

Голы: Крамарчук 49, 84 – Грохольский 67