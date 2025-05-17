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Решение руководства. Один из лидеров Второй Лиги снимается с соревнований

Вторая лига

Уже направлено письмо в ПФЛ

Решение руководства. Один из лидеров Второй Лиги снимается с соревнований

fcrukh.com

Новина українською

Один из лидеров Второй Лиги снимается с соревнований.

"Рух" сообщил ПФЛ, что вторая команда "желто-черных" не будет участвовать в матчах плей-офф против ФК "Чернигов". Руководство клуба решило закрыть проект.

"Руководством клуба принято решение закрыть проект второй команды "желто-черных". Поэтому "Рух-2" прекращает свое существование на профессиональном уровне и снимается с соревнований во Второй лиге.

Сейчас есть принципиальное решение проинформировать общественность о закрытии команды "Рух-2" до матчей плей-офф против ФК "Чернигов".

ФК "Рух" всегда придерживался спортивного принципа, поэтому заблаговременно направил письмо в ПФЛ о снятии с соревнований, чтобы можно было определить команду, которая займет место "желто-черных" в играх плей-офф", - заявил клуб.

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"Рух-2" занял второе место в турнирной таблице Группы А Второй Лиги.

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Источник:
Рух
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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hottabych61 (Харьков)
17.05.2025 в 18:51
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Комментарии 1
hottabych61 (Харьков)
17.05.2025 в 18:51
гроші закінчилися
Ответить
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