Решение руководства. Один из лидеров Второй Лиги снимается с соревнований

Один из лидеров Второй Лиги снимается с соревнований.

"Рух" сообщил ПФЛ, что вторая команда "желто-черных" не будет участвовать в матчах плей-офф против ФК "Чернигов". Руководство клуба решило закрыть проект.

"Руководством клуба принято решение закрыть проект второй команды "желто-черных". Поэтому "Рух-2" прекращает свое существование на профессиональном уровне и снимается с соревнований во Второй лиге.

Сейчас есть принципиальное решение проинформировать общественность о закрытии команды "Рух-2" до матчей плей-офф против ФК "Чернигов".

ФК "Рух" всегда придерживался спортивного принципа, поэтому заблаговременно направил письмо в ПФЛ о снятии с соревнований, чтобы можно было определить команду, которая займет место "желто-черных" в играх плей-офф", - заявил клуб.