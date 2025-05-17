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Решение руководства. Один из лидеров Второй Лиги снимается с соревнований
Уже направлено письмо в ПФЛ
fcrukh.com
Один из лидеров Второй Лиги снимается с соревнований.
"Рух" сообщил ПФЛ, что вторая команда "желто-черных" не будет участвовать в матчах плей-офф против ФК "Чернигов". Руководство клуба решило закрыть проект.
"Руководством клуба принято решение закрыть проект второй команды "желто-черных". Поэтому "Рух-2" прекращает свое существование на профессиональном уровне и снимается с соревнований во Второй лиге.
Сейчас есть принципиальное решение проинформировать общественность о закрытии команды "Рух-2" до матчей плей-офф против ФК "Чернигов".
ФК "Рух" всегда придерживался спортивного принципа, поэтому заблаговременно направил письмо в ПФЛ о снятии с соревнований, чтобы можно было определить команду, которая займет место "желто-черных" в играх плей-офф", - заявил клуб.
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"Рух-2" занял второе место в турнирной таблице Группы А Второй Лиги.
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