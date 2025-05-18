Скала оформила одну из крупнейших гостевых побед во Второй лиге за последние 8 лет

В 18-м туре группы А "Скала 1911" разгромила на выезде "Реал Фарму" (7:0). Андрей Фесенко и Ярослав Кравченко забили по два мяча. "Малиново-зеленые" стали лишь седьмым коллективом за последние 8 сезонов, которые выиграли на выезде с разницей минимум в 7 голов.

Топ-10 крупнейших гостевых побед во Второй лиге с 2017 года

2017/18 Металлург (Запорожье) 0:11 Энергия;

2021/22 Любомир 0:11 Левый Берег;

2017/18 Металлург (Запорожье) 0:8 Николаев II;

2017/18 Металлург (Запорожье) 0:8 Днепр-1;

2022/23 Рубикон 0:7 Реал Фарма;

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2023/24 Кремень II 0:7 Звягель;

2024/25 Реал Фарма 0:7 Скала 1911;

2019/20 Николаев II 1:7 Кристалл;

2023/24 Кудривка 1:7 ЮКСА;

2023/24 Васт 1:7 Дружба.

Стрыяне набрали 33 балла и финишировали третьими.