Вторая лига
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Скала оформила одну из крупнейших гостевых побед во Второй лиге за последние 8 лет
Только 4 встречи завершались с большим счетом
Фото: instagram.com/fcskala1911
В 18-м туре группы А "Скала 1911" разгромила на выезде "Реал Фарму" (7:0). Андрей Фесенко и Ярослав Кравченко забили по два мяча. "Малиново-зеленые" стали лишь седьмым коллективом за последние 8 сезонов, которые выиграли на выезде с разницей минимум в 7 голов.
Топ-10 крупнейших гостевых побед во Второй лиге с 2017 года
- 2017/18 Металлург (Запорожье) 0:11 Энергия;
- 2021/22 Любомир 0:11 Левый Берег;
- 2017/18 Металлург (Запорожье) 0:8 Николаев II;
- 2017/18 Металлург (Запорожье) 0:8 Днепр-1;
- 2022/23 Рубикон 0:7 Реал Фарма;
- 2023/24 Кремень II 0:7 Звягель;
- 2024/25 Реал Фарма 0:7 Скала 1911;
- 2019/20 Николаев II 1:7 Кристалл;
- 2023/24 Кудривка 1:7 ЮКСА;
- 2023/24 Васт 1:7 Дружба.
Стрыяне набрали 33 балла и финишировали третьими.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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