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Скала оформила одну из крупнейших гостевых побед во Второй лиге за последние 8 лет

Вторая лига

Только 4 встречи завершались с большим счетом

Скала оформила одну из крупнейших гостевых побед во Второй лиге за последние 8 лет

Фото: instagram.com/fcskala1911

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В 18-м туре группы А "Скала 1911" разгромила на выезде "Реал Фарму" (7:0). Андрей Фесенко и Ярослав Кравченко забили по два мяча. "Малиново-зеленые" стали лишь седьмым коллективом за последние 8 сезонов, которые выиграли на выезде с разницей минимум в 7 голов.

Топ-10 крупнейших гостевых побед во Второй лиге с 2017 года

  • 2017/18 Металлург (Запорожье) 0:11 Энергия;
  • 2021/22 Любомир 0:11 Левый Берег;
  • 2017/18 Металлург (Запорожье) 0:8 Николаев II;
  • 2017/18 Металлург (Запорожье) 0:8 Днепр-1;
  • 2022/23 Рубикон 0:7 Реал Фарма;
Читайте такжеИзвестный в прошлом игрок Карпат принял команду Второй лиги
  • 2023/24 Кремень II 0:7 Звягель;
  • 2024/25 Реал Фарма 0:7 Скала 1911;
  • 2019/20 Николаев II 1:7 Кристалл;
  • 2023/24 Кудривка 1:7 ЮКСА;
  • 2023/24 Васт 1:7 Дружба.

Стрыяне набрали 33 балла и финишировали третьими.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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