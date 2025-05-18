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Вице-президент Ворсклы: Если не вернуть чемпионат U-21, то через несколько лет футбола в Украине вообще не будет
Резкое заявление
Фото - ФК Ворскла / автор невідомий
Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак ответил на вопрос, останется ли вторая команда ("Ворскла-2") на футбольной карте Украины, а также рассказал о важности чемпионата U-21.
" – Я вообще не могу понять, откуда возникают эти вопросы. Мы играем, по сути, командой, которая участвует в первенстве U-19. А как таковой, "Ворсклы-2" нет - это только название.
В команде U-19 есть, например, 25 футболистов, которые в одном матче априори не могут иметь одинаковую игровую практику. Поэтому они затем выступают за "Ворсклу-2", как и исполнители первой команды, которые либо не попадают в основу, либо набирают форму после травм.
Мы собираем "солянку" и они выступают за вторую команду, у которой нет никаких задач. Мы просто обиваем молодежь, чтобы в течение сезона видеть их прогресс, чтобы иметь понятие, что делать дальше.
“Ворскла” будет жить.
– То есть "Ворскла-2" продолжит выступление следующего сезона во Второй лиге?
– Безусловно. Но, повторюсь, как таковой, команды нет, там выступают те люди, которые без игровой практики. Ее даже тренирует наставник Вячеслав Нивинский, который возглавляет команду U-19.
Не вижу смысла тратить лишние деньги на содержание этого коллектива. В "Ворскле-2" мы только развиваем молодежь.
– Ходили разговоры, чтобы реанимировать первенство U-21. Инсайдеры даже сообщили, что это решено.
– Да, было такое. Сейчас есть рабочая группа, занимающаяся этим вопросом. Но, на мой взгляд, если мы не вернемся к этому, то через несколько лет футбола у нас в стране вообще не будет”, – сказал Лысак.
За 17 матчей в Группе Б Второй лиги "Ворскла-2" набрала 12 очков и зарезервировала за собой последнее место. В последний раз дубль полтавчан побеждал в сентябре прошлого года (2:1 против "Александрии-2").
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