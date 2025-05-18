Вторая лига
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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
В том числе и встреча лидеров
Фото: facebook.com/fckolos2kovalivka
Сегодня, 18 мая, во Второй лиге пройдут заключительные матчи сезона. Впереди – только определение победителя турнира между лидерами обеих групп.
Главным противостоянием является встреча лидеров: "Чернигов" примет "Колос-2". Однако они уже зарезервировали второе и первое место соответственно. Также и кардинальных перестановок результаты других матчей не принесут.
12:00. "Чайка" – "Александрия-2"
12:00. "Чернигов" – "Колос-2"
12:30. "Горняк-Спорт" – "Ворскла-2"
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