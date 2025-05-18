Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня, 18 мая, во Второй лиге пройдут заключительные матчи сезона. Впереди – только определение победителя турнира между лидерами обеих групп.

Главным противостоянием является встреча лидеров: "Чернигов" примет "Колос-2". Однако они уже зарезервировали второе и первое место соответственно. Также и кардинальных перестановок результаты других матчей не принесут.

12:00. "Чайка" – "Александрия-2"

12:00. "Чернигов" – "Колос-2"

12:30. "Горняк-Спорт" – "Ворскла-2"