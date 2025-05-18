Лидер проиграл своему конкуренту, две ничьи со счетом 2:2. Группа Б Второй лиги сыграла последние матчи сезона

В группе Б Второй лиги завершились последние матчи регулярного чемпионата. Сегодня состоялось три поединка.

Лидер турнирной таблицы "Колос-2" приехал в гости к команде, которая находится на второй позиции. "Чернигов" приветливым не оказался и забил гостям два гола во втором тайме. Дублем отличился Андрей Новиков.

Итоговое расположение команд не изменилось. Коваливцы все же финишировали первыми и будут играть с лидером группы А ФК "Пробий" Городенка за чемпионство Второй лиги. "Чернигов" финишировал вторым на расстоянии одного зачетного пункта и гарантировал себе бронзовые награды, ведь "Рух-2" не будет играть в плей-офф.

"Чернигов" - "Колос-2" 2:0

Голы: Новиков 65, 67

В матче между "Чайкой" и "Александрией-2" сценарий был куда более интересным. "Горожане" забили на старте матча, однако уже в начале второго тайма хозяева повели в счете. Сравняли гости цифры на табло только к концу встречи благодаря пенальти.

“Александрия-2” финишировала на четвертом месте, “Чайка” завершилась сезон на седьмой позиции.

"Чайка" - "Александрия-2" 2:2

Голы: Гуськов 20, Венгер 48 - Даниил 11, Базаев 89 (пен.)

Полчаса позже начали матч 18 тура "Горняк-Спорт" и "Ворскла-2". Сценарий поединка был таким же, как в поединке между “Чайкой” и “Александрией-2”. Гости забили первыми, затем пропустили два гола, а в конце сравняли.

"Горняк-Спорт" замкнул первую пятерку турнирной таблицы, "Ворскла-2" так и не сместилась с последнего места.

"Горняк-Спорт" - "Ворскла-2" 2:2

Голы: Чуквуэмека 63, Студенко 65 - Островский 31, Скрипкевич 81