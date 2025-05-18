Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Итоговые таблицы и лучшие бомбардиры Второй лиги сезона 2024/2025
Основная часть соревнования подошла к концу
Фото: ФК Поділля
Завершился чемпионат Второй лиги – третьего по силе дивизиона украинского футбола.
В обеих группах определились победители. Ими стали "Пробий" (Городенка) и "Колос-2" (Ковалевка). Именно эти команды разыграют между собой чемпионский титул Второй лиги в двухматчевом противостоянии. 23 мая поединок состоится на поле "Колоса-2", 30 мая – в Городенке.
Также уже известно обладателя бронзовых медалей чемпионата. Им стал "Чернигов", ведь "Рух-2" отказался участвовать в парном противостоянии и снялся с турнира.
Лучшим бомбардиром Группы А стал Богдан Оринчак (“Пробий”) – на его счету 13 голов. В Группе Б больше всего забил Ярослав Базаев (“Александрия-2”) – семь точных ударов.
Итоговая таблица Группы А
|#
|КОМАНДА
|I
|П
|Н
|П
|З-П
|Бали
|1
|
Пробій
|18
|13
|2
|3
|42-15
|41
|2
|
Рух-2 Львів
|18
|10
|3
|5
|29-19
|33
|3
|
Скала 1911
|18
|10
|3
|5
|31-18
|33
|4
|
Куликів
|18
|9
|4
|5
|27-17
|31
|5
|
Полісся-2
|18
|9
|2
|7
|33-21
|29
|6
|
Ужгород
|18
|7
|5
|6
|26-25
|26
|7
|
Вільхівці
|18
|5
|4
|9
|20-29
|19
|8
|
Нива-2 Тернопіль
|18
|5
|3
|10
|15-30
|18
|9
|
Ревера 1908
|18
|3
|5
|10
|15-33
|14
|10
|
Реал Фарма
|18
|2
|3
|13
|9-40
|9
Итоговая таблица Группы Б
Популярное сейчас
- "Моя карьера близится к концу": легенда Реала задумывается об уходе из футбола
- Английский нападающий в шаге от перехода в Барселону
- Уход Пушича, исторический кубок Кристал Пэлас, трофей Яремчука и фиаско Карпат. Главные новости за 17 мая
- Клубы, которых не хватает в профессиональном футболе Украины. Часть 2
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане