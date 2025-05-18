Итоговые таблицы и лучшие бомбардиры Второй лиги сезона 2024/2025

Завершился чемпионат Второй лиги – третьего по силе дивизиона украинского футбола.

В обеих группах определились победители. Ими стали "Пробий" (Городенка) и "Колос-2" (Ковалевка). Именно эти команды разыграют между собой чемпионский титул Второй лиги в двухматчевом противостоянии. 23 мая поединок состоится на поле "Колоса-2", 30 мая – в Городенке.

Также уже известно обладателя бронзовых медалей чемпионата. Им стал "Чернигов", ведь "Рух-2" отказался участвовать в парном противостоянии и снялся с турнира.

Лучшим бомбардиром Группы А стал Богдан Оринчак (“Пробий”) – на его счету 13 голов. В Группе Б больше всего забил Ярослав Базаев (“Александрия-2”) – семь точных ударов.

Итоговая таблица Группы А

# КОМАНДА I П Н П З-П Бали 1 Пробій 18 13 2 3 42-15 41 2 Рух-2 Львів 18 10 3 5 29-19 33 3 Скала 1911 18 10 3 5 31-18 33 4 Куликів 18 9 4 5 27-17 31 5 Полісся-2 18 9 2 7 33-21 29 6 Ужгород 18 7 5 6 26-25 26 7 Вільхівці 18 5 4 9 20-29 19 8 Нива-2 Тернопіль 18 5 3 10 15-30 18 9 Ревера 1908 18 3 5 10 15-33 14 10 Реал Фарма 18 2 3 13 9-40 9

Итоговая таблица Группы Б