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Итоговые таблицы и лучшие бомбардиры Второй лиги сезона 2024/2025

Вторая лига

Основная часть соревнования подошла к концу

Итоговые таблицы и лучшие бомбардиры Второй лиги сезона 2024/2025

Фото: ФК Поділля

Новина українською

Завершился чемпионат Второй лиги – третьего по силе дивизиона украинского футбола.

В обеих группах определились победители. Ими стали "Пробий" (Городенка) и "Колос-2" (Ковалевка). Именно эти команды разыграют между собой чемпионский титул Второй лиги в двухматчевом противостоянии. 23 мая поединок состоится на поле "Колоса-2", 30 мая – в Городенке.

Также уже известно обладателя бронзовых медалей чемпионата. Им стал "Чернигов", ведь "Рух-2" отказался участвовать в парном противостоянии и снялся с турнира.

Лучшим бомбардиром Группы А стал Богдан Оринчак (“Пробий”) – на его счету 13 голов. В Группе Б больше всего забил Ярослав Базаев (“Александрия-2”) – семь точных ударов.

Итоговая таблица Группы А

# КОМАНДА I П Н П З-П Бали
1

Итоговые таблицы и лучшие бомбардиры Второй лиги сезона 2024/2025 - изображение 1Пробій

 18 13 2 3 42-15 41
2

Итоговые таблицы и лучшие бомбардиры Второй лиги сезона 2024/2025 - изображение 2Рух-2 Львів

 18 10 3 5 29-19 33
3

Итоговые таблицы и лучшие бомбардиры Второй лиги сезона 2024/2025 - изображение 3Скала 1911

 18 10 3 5 31-18 33
4

Итоговые таблицы и лучшие бомбардиры Второй лиги сезона 2024/2025 - изображение 4Куликів

 18 9 4 5 27-17 31
5

Итоговые таблицы и лучшие бомбардиры Второй лиги сезона 2024/2025 - изображение 5Полісся-2

 18 9 2 7 33-21 29
6

Итоговые таблицы и лучшие бомбардиры Второй лиги сезона 2024/2025 - изображение 6Ужгород

 18 7 5 6 26-25 26
7

Итоговые таблицы и лучшие бомбардиры Второй лиги сезона 2024/2025 - изображение 7Вільхівці

 18 5 4 9 20-29 19
8

Итоговые таблицы и лучшие бомбардиры Второй лиги сезона 2024/2025 - изображение 8Нива-2 Тернопіль

 18 5 3 10 15-30 18
9

Итоговые таблицы и лучшие бомбардиры Второй лиги сезона 2024/2025 - изображение 9Ревера 1908

 18 3 5 10 15-33 14
10

Итоговые таблицы и лучшие бомбардиры Второй лиги сезона 2024/2025 - изображение 10Реал Фарма

 18 2 3 13 9-40 9

Итоговая таблица Группы Б

Итоговые таблицы и лучшие бомбардиры Второй лиги сезона 2024/2025 - изображение 11
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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: UA-Футбол
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