Клуб Второй лиги продлил контракт с одним из своих лидеров

Второлиговый клуб "Скала 1911" продлил контракт с защитником Денисом Гарькавенко, сообщает клубная пресс-служба.

Новое соглашение с 21-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года.

"Денис является одним из лидеров коллектива на поле и за его пределами, а также ключевой фигурой в защитной линии клуба. Поздравляем с продолжением сотрудничества", - говорится в сообщении клуба.

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"Скала 1911" занимает 3-е место в турнирной таблице Второй лиги Группы А.