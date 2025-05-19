Вторая лига
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Клуб Второй лиги продлил контракт с одним из своих лидеров
Игрок останется в команде еще на два года
Фото: Скала 1911
Второлиговый клуб "Скала 1911" продлил контракт с защитником Денисом Гарькавенко, сообщает клубная пресс-служба.
Новое соглашение с 21-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года.
"Денис является одним из лидеров коллектива на поле и за его пределами, а также ключевой фигурой в защитной линии клуба. Поздравляем с продолжением сотрудничества", - говорится в сообщении клуба.
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"Скала 1911" занимает 3-е место в турнирной таблице Второй лиги Группы А.
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