  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Клуб Второй лиги продлил контракт с одним из своих лидеров

В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб Второй лиги продлил контракт с одним из своих лидеров

Вторая лига

Игрок останется в команде еще на два года

Клуб Второй лиги продлил контракт с одним из своих лидеров

Фото: Скала 1911

Новина українською

Второлиговый клуб "Скала 1911" продлил контракт с защитником Денисом Гарькавенко, сообщает клубная пресс-служба.

Новое соглашение с 21-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года.

"Денис является одним из лидеров коллектива на поле и за его пределами, а также ключевой фигурой в защитной линии клуба. Поздравляем с продолжением сотрудничества", - говорится в сообщении клуба.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Скала 1911" занимает 3-е место в турнирной таблице Второй лиги Группы А.

По теме
yellow-arrow
Итоговые таблицы и лучшие бомбардиры Второй лиги сезона 2024/2025
yellow-arrow
Лидер проиграл своему конкуренту, две ничьи со счетом 2:2. Группа Б Второй лиги сыграла последние матчи сезона
yellow-arrow
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Скала 1911 (Стрый)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Скала 1911
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости