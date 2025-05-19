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В Рухе пояснили снятие Руха-2 со Второй лиги

Вторая лига
Обновлено

На данном этапе Рух-2 задачу выполнил

В Рухе пояснили снятие Руха-2 со Второй лиги

instagram.com/fc.ruh.academy

Новина українською

Спортивный директор "Руха" Владимир Лапицкий объяснил, почему "Рух-2" снялся с чемпионата Второй лиги.

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"Два года назад было решено создать в структуре "Руха" команду, которая параллельно с основой выступала бы на профессиональном уровне и начала свой путь во Второй лиге. Она состояла из игроков 2003-2004, а впоследствии и 2005-2006 годов рождения. Ее задачей было предоставление игровой практики юным игрокам и возможность проявить себя на взрослом уровне. Чтобы лучшие воспитанники Академии могли пробиться в первую команду.

На данном этапе "Рух-2" эту задачу выполнил, и мы видим кадровую ситуацию в клубе. Многие выступавшие за вторую команду уже тренируются с основой. Часть юных футболистов получит шанс проявить себя на летнем сборе с первой командой. Некоторые же продолжат выступления на юниорском уровне.

Также клуб принимает во внимание то, что другие клубы УПЛ серьезно рассматривают вопрос возвращения соревнований среди команд U-21. Эта команда также потребует игрового ресурса, который мы подготовим к тому времени, когда возобновятся соревнования по этой возрастной категории.

Отмечу, что вектор развития клуба и его философия неизменны. "Рух" и дальше ставит в приоритет своих воспитанников. Мы продолжим доверять молодым и талантливым футболистам, которые проходят обучение в клубной академии.

Каждый качественный игрок из Академии "Руха" получит свой шанс сыграть и на юниорском уровне, и даже на уровне Премьер-лиги, если своими действиями на поле покажет, что заслуживает этого. Кроме того, в структуре клуба есть команда "Рух-3", которая выступает в Премьер-лиге Львовщины и это тоже одна из возможностей получить игровую практику на взрослом уровне", — сказал Лапицкий.

Напомним, что по итогам сезона во Второй лиге львовская команда заняла второе место в своей группе.

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Рух (Львов) Владимир Лапицкий Рух-2 (Львов)
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
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