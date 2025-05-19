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Не выполнил задачу на сезон? Клуб Второй лиши отправил в отставку главного тренера
Куликов-Белка не смог пробиться в Первую лигу
fckulykiv-bilka.com.ua
В понедельник, 19 мая, ФК "Куликов-Белка" официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Богданом Костиком и его ассистентом Тарасом Данилюком.
Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.
"После объединения ФК "Юность" и ФК "Куликов" они возглавили команду и приложили немало усилий по становлению ФК "Куликов-Белка", прошли с клубом путь от любительского до профессионального футбола.
Под их руководством команда дебютировала в профессиональном футболе, приняв участие в чемпионате Украины среди команд Второй лиги и розыгрыше Кубка Украины. ФК "Куликов-Белка" благодарит за проделанную работу и желает дальнейших успехов в профессиональной карьере", – говорится в заявлении клуба.
Напомним, что Костик возглавлял команду с 2023 года.
"Куликов-Белка" завершил сезон 2024/25 во Второй лиге на четвертой строчке группы A, отставание от второго места составило два очка.
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