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Не выполнил задачу на сезон? Клуб Второй лиши отправил в отставку главного тренера

Вторая лига
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Куликов-Белка не смог пробиться в Первую лигу

Не выполнил задачу на сезон? Клуб Второй лиши отправил в отставку главного тренера

fckulykiv-bilka.com.ua

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В понедельник, 19 мая, ФК "Куликов-Белка" официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Богданом Костиком и его ассистентом Тарасом Данилюком.

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Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.

"После объединения ФК "Юность" и ФК "Куликов" они возглавили команду и приложили немало усилий по становлению ФК "Куликов-Белка", прошли с клубом путь от любительского до профессионального футбола.

Под их руководством команда дебютировала в профессиональном футболе, приняв участие в чемпионате Украины среди команд Второй лиги и розыгрыше Кубка Украины. ФК "Куликов-Белка" благодарит за проделанную работу и желает дальнейших успехов в профессиональной карьере", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Костик возглавлял команду с 2023 года.

"Куликов-Белка" завершил сезон 2024/25 во Второй лиге на четвертой строчке группы A, отставание от второго места составило два очка.

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Источник:
ФК Куликів-Білка
Опубликовал: Михаил Черныш
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