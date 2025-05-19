Не выполнил задачу на сезон? Клуб Второй лиши отправил в отставку главного тренера

В понедельник, 19 мая, ФК "Куликов-Белка" официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Богданом Костиком и его ассистентом Тарасом Данилюком.

Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.

"После объединения ФК "Юность" и ФК "Куликов" они возглавили команду и приложили немало усилий по становлению ФК "Куликов-Белка", прошли с клубом путь от любительского до профессионального футбола.

Под их руководством команда дебютировала в профессиональном футболе, приняв участие в чемпионате Украины среди команд Второй лиги и розыгрыше Кубка Украины. ФК "Куликов-Белка" благодарит за проделанную работу и желает дальнейших успехов в профессиональной карьере", – говорится в заявлении клуба.