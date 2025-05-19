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Протеже Ашура. Полесье отправит в отставку и тренера второй команды
Чистка продолжается
polissyafc.com
Руководство "
Как сообщает Футбол 24, клуб скоро объявят о расторжении контракта с 28-летним наставником "Полесья-2" Кишаном Шиль Гаутамом.
Тренер работает с "Полесьем-2" во Второй лиге с лета минувшего года, придя в клуб одновременно со своим экс-руководителем Имадом Ашуром из "Днепра-1".
До этого Гаутам работал аналитиком юношеской команды "Днепра-1" и являлся ассистентом Ашура, который возглавлял этот коллектив.
Напомним, 12 мая "Полесье" объявило об увольнении Имада Ашура с должности главного тренера первой команды клуба.
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