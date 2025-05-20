Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скандал во Второй лиге. Чернигов после снятия Руха-2 не хочет играть стыки с другим соперником
А вот Скала 1911 не против сыграть за повышение в классе
instagram.com/fc.chernigiv
На днях стало известно, что "Рух-2", который занял 2-е место в своей группе Второй лиги, и должен был играть стыковые матчи за выход в Первую лиги с "Черниговом" (который занял 2-е место в своей группе), решил сняться с чемпионата.
В связи с самоустранением львовян, заменить их в стыковых выразила желание "Скала 1911". Команда из Стрыя заняла в группе 3-е место с равным количеством очков с "Рухом-2", но уступила по дополнительным показателям.
Впрочем, как сообщает "Спортивка", "Чернигов" не хочет играть со "Скалой", так как она официально заняла в группе 3-е место, а не 2-е.
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Пока что не совсем понятно, есть ли в регламенте ПФЛ четкая регламентация таких коллизий, но уже завтра, 21 мая, в ПФЛ должны рассмотреть данную ситуацию и вынести решение по вопросу.
Ну и отметим, что первый стыковой матч был запланирован уже на 23 мая. Ответный - на 30 мая.
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