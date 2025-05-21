"Мы - за спортивный принцип". В Чернигове обозначили позицию по матчу за третье место

Генеральный директор ФК "Чернигов" Николай Синица высказался относительно возможной замены "Руха-2" в матче за третье место во Второй лиге.

- Николай Юрьевич, давайте начнем издалека. Каково ваше мнение относительно самого принципа, кто должен разыгрывать третье место во Второй лиге?

- Нам не нужно ничего выдумывать, предполагать, обсуждать. Есть регламент и другие футбольные законодательные нормы. Они не предусматривают возможности какой-то команде взять и занять чье-то место в этом матче за третье место. Такого пункта просто не существует.

- Однако, согласитесь, так же не было пункта о "турнире четырех", но когда снялся с УПЛ СК "Днепр-1".

- Да, но ведь при этом УЕФА никого не допустила от Украины на место "Днепра-1" в еврокубки.

- Да, это тоже подходящая параллель из совсем недавней истории. А как теперь вы, как коллега, относитесь к желанию "Скалы 1911" заменить "Рух-2" в медальном матче?

- Мы с пониманием относимся к тому, что "Скала 1911" очень хочет сыграть в матче за третье место. Сами имеем желание развиваться и прогрессировать. Однако для того, чтобы сыграть в этом матче, надо было финишировать на втором месте. По этой логике, третья команда группы должна была бы играть с коллегами с этого же места за 5-6 места во Второй лиге. Тогда да, нет никаких вопросов, это по-спортивному и логика безупречна.

Если же "Скала 1911" хочет играть именно за третье место, то у меня встречный вопрос.

- Озвучивайте, пожалуйста.

- А почему тогда именно "Скала 1911" должна играть с нами? В таком случае надо провести матч между третьими командами обеих групп. Вот пусть "Скала 1911" сыграет с "Локомотивом", а мы уже тогда встретимся с победителем этой пары. Это если уж исходить из предлагаемой логики.

Уже, к сожалению, пошли спекуляции: мол, ФК "Чернигов" не хочет играть матч за третье место. Но мы не просто хотим, но и сейчас активно готовимся к матчу за третье место! Вот только соперником ждем именно "Рух-2" - того участника чемпионата, который завоевал это право. Мы - за спортивный принцип. Кто хочет сыграть в матче за медали - пусть докажет это по спортивному принципу. Мы же не претендуем сейчас на матч за первое место, потому что, к сожалению, заняли в своей группе лишь второе.

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- Центральный совет ПФЛ 21 мая будет решать судьбу матча за третье место, а затем это решение будет рассматривать и утверждать, как и все остальные, Исполком УАФ. Вы готовы к любому повороту событий или есть сценарии, которые категорически не воспринимаете?

- Сейчас я не могу ничего другого обсуждать, кроме тех документов, которые действуют и существуют. А там, в регламенте и других регулирующих документах, ничего о третьей команде группы в матче за третье место нет. Поэтому, считаю, пока нет предмета для обсуждения. Вот когда будет какое-то решение Совета, мы с юристами его рассмотрим и изучим должным образом.

Хотел бы добавить вот что. Данный этап соревнований - матчи за первое и третье место - является продолжением Второй лиги. Если с соревнований снимается команда, которая сыграла более 50% матчей, то ей засчитываются поражения во всех оставшихся матчах. Это четко прописано в регламенте.

- Имели ли уже беседу с клубами-коллегами или организаторами соревнований?

- Честно говоря, для нас все то, что сейчас обсуждается, стало большим сюрпризом. К сожалению, мы не готовы как-то всерьез это обсуждать, потому что, как и все, узнаем о развитии ситуации из СМИ - как о снятии с турнира нашего соперника, так и о вариантах выхода из ситуации, которые сейчас обсуждаются.

Очень хочется, чтобы отечественный футбол не имел таких форс-мажорных ситуаций, а переход из лиги в лигу происходил исключительно по правилам регламента. Если сказано - играют именно вторые команды из обеих групп, то играют именно вторые команды, не третьи или четвертые, например. Это было бы наиболее правильно, - резюмировал Синица.