Клуб Второй лиги определился с новым главным тренером

На днях второлиговский ФК "Куликов-Белка" прекратил сотрудничество с главным тренером Богданом Костиком и его помощником Тарасом Данилюком.

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По данным Sport.ua новым руководителем станет 37-летний Сергей Атласюк, который в свое время возглавлял тернопольскую "Ниву" и был ассистентом главного тренера в "Агробизнесе", "Мариуполе", "Черноморце" и "Карпатах".

По имеющейся информации он будет представлен команде в четверг, 22 мая.

"Куликов-Белка" завершил сезон 2024/25 во Второй лиге на четвертой строчке группы A, отставание от второго места составило два очка.