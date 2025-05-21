Официально: ПФЛ вынесла решение по ситуации со снятием Руха-2 с соревнований и переходных матчей

В среду, 21 мая, состоялось заседание совета ПФЛ по рассмотрению снятия "Руха-2" с чемпионата Второй лиги.

По результатам рассмотрения было принято следующее Постановление:

"Признать матчи этапа плейоф за третье место Второй лиги сезона 2024/25 23.05.2025 и 30.05.2025 между Чернигов Чернигов - Рух-2 Львов такими, которые не состоятся на основании обращения ФК Рух Львов об отказе от участия в матчах этапа плейоф за третье место Второй лиги сезона 2024/25".

Добавим, что на повестке дня были и два других варианта: о том, чтобы в переходных матчах приняла участие третья команда Лиги «Скала 1911» и о том, чтобы сыграть дополнительный плей-офф за право выхода в стыки. Но эти варианты не были поддержаны колегией.

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Напомним, что ранее "Чернигов" отказывался играть стыки со "Скалой 1911", мотивируя это спортивным принципом, по которому стрыйская команда проиграла конкуренцию "Руху-2" в регулярном чемпионате.