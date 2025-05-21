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Вторая лига. ПФЛ решила, что Чернигов будет играть стыки со Скалой 1911

Вторая лига
Обновлено

Рух-2 снялся, Скала 1911 была третьей в группе

Вторая лига. ПФЛ решила, что Чернигов будет играть стыки со Скалой 1911

Фото: instagram.com/fcskala1911

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В среду, 21 мая, состоялось заседание совета ПФЛ по рассмотрению снятия "Руха-2" с чемпионата Второй лиги.

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По результатам рассмотрения было принято решение предоставить команде "Скала 1911", которая заняла третье место в своей группе (после "Руха-2"), право участия в матчах этапа плей-офф с ФК "Чернигов", который занял второе место в своей группе.

За такой вариант проголосовало большинство (8 клубов Второй Лиги).

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Таким образом, за выход в Первую лигу сыграют ФК "Чернигов" и "Скала 1911". Матчи состоятся 23 и 30 мая.

Напомним, что ранее "Чернигов" отказывался играть стыки со "Скалой 1911", мотивируя это спортивным принципом, по которому стрыйская команда проиграла конкуренцию "Руху-2" в регулярном чемпионате.

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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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