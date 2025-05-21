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Вторая лига. ПФЛ решила, что Чернигов будет играть стыки со Скалой 1911
Рух-2 снялся, Скала 1911 была третьей в группе
Фото: instagram.com/fcskala1911
В среду, 21 мая, состоялось заседание совета ПФЛ по рассмотрению снятия "Руха-2" с чемпионата Второй лиги.
По результатам рассмотрения было принято решение предоставить команде "Скала 1911", которая заняла третье место в своей группе (после "Руха-2"), право участия в матчах этапа плей-офф с ФК "Чернигов", который занял второе место в своей группе.
За такой вариант проголосовало большинство (8 клубов Второй Лиги).
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Таким образом, за выход в Первую лигу сыграют ФК "Чернигов" и "Скала 1911". Матчи состоятся 23 и 30 мая.
Напомним, что ранее "Чернигов" отказывался играть стыки со "Скалой 1911", мотивируя это спортивным принципом, по которому стрыйская команда проиграла конкуренцию "Руху-2" в регулярном чемпионате.
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