Вторая лига. Первый матч за чемпионство в Ковалевке

В первом финальном матче плей-офф за чемпионство во Второй лиге и прямое повышение в классе "Колос-2" будет принимать "Пробий". Встретятся победители своих групп регулярного чемпионата. Обращаем внимание, что победитель определится в двухматчевом противостоянии.

Плей-офф за чемпионство. Первый матч

"Колос-2" - "Пробой"

23.05.2025. 14:00. "Колос". Ковалевка

Колос-2 - дебютант профессионального футбола Украины, но кадровый потенциал у этого коллектива мощный. В этой команде футболисты с колоссальным опытом выступлений на разных уровнях украинского футбола. Коллектив из Ковалевки на одно очко опередил "Чернигов" и выиграл группу Б. В весенней части сезона подопечные Бондаренко выглядели не слишком уверенно - два поражения за шесть матчей. Среди опытных футболистов прежде всего стоит отметить 39-летнего Сергея Шевчука, который не один сезон отыграл в УПЛ. Лучшим бомбардиром во второй части сезона является Даниил Колесник - четыре гола за шесть туров. Неделю назад коллектив из Ковалевки в экспериментальном составе проиграл "Чернигову" - 0:2.

"Пробий" с солидным запасом выиграл свою группу А. Подопечные Ковалюка выиграли 13-ть матчей из 18-ти и забили аж 42 гола. Коллектив из Городенки преимущественно играет вертикально, стараются как можно быстрее доставить мяч в заключительную треть поля. По кадровому потенциалу "Пробой" не было равных в группе А Второй лиги. Своей результативность выделяется Богдан Оринчак - 13-ть голов. Зимой к команде присоединился Палагнюк и успел уже забить четыре гола.