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Колос-2 – Пробий: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига

Колос-2 – Пробий: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Колос-2 – Пробий: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: НК Пробій

Новина українською

Очень интересное противостояние ожидает болельщиков третьего по рангу дивизиона Украины. В первом матче плей-офф за чемпионство встретятся "Колос-2" и "Пробий". Команды выиграли свои группы и теперь в очной встрече определят чемпиона. Кто побеждает, тот в следующем сезоне будет играть в Первой лиге. Обращаем внимание, что через неделю эти соперники будут играть в Городенке, но важность именно первого матча переоценить невозможно.

Начало игры - в 14:00. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ.

Плей-офф за чемпионство. Первый матч

23.05.2025. 14:00. "Колос". Ковалевка

"Колос-2" - "Пробий"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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