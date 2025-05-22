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Скандал со стыками во Второй лиге. УАФ решила, кто с кем будет играть

Вторая лига
Обновлено

Чернигов за право выхода в Первую лигу будет играть с победителем пары Скалой 1911 и Локомотив

Скандал со стыками во Второй лиге. УАФ решила, кто с кем будет играть

Getty Images

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Исполком УАФ принял решение провести матч за право участия в играх этапа плей-офф за третье место Второй лиги сезона 2024/2025 между "Скалой 1911" и киевским "Локомотивом".

Встреча состоится 26 мая в 13.00 в Борисполе на стадионе "Колос".

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Победитель этой пары сыграет против "Чернигова" за право выступать в следующем сезоне в Первой лиге (переходные матчи).

"Позиция исполнительного комитета УАФ остается неизменной: спортивный принцип – основа всех решений в спорных ситуациях. Если в регламенте отсутствует однозначный ответ, спор должен разрешаться исключительно на футбольном поле", - говорится в заявлении УАФ.

Напомним, что изначально с "Черниговом" должен был сыграть "Рух-2", который занял 2-е место в своей группе Второй лиги. Однако по окончанию регулярного сезона львовская команда снялась с чемпионата.

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В связи с самоустранением львовян, заменить их в стыковых выразила желание "Скала 1911". Команда из Стрыя заняла в группе 3-е место с равным количеством очков с "Рухом-2", но уступила по дополнительным показателям.

Впрочем, "Чернигов" не хотел играть со "Скалой 1911", так как она официально заняла в группе 3-е место, а не 2-е.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
22.05.2025 в 22:47
Ну і правильно! А то комусь кортіло на ШАРУ бонзу отримати...
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
22.05.2025 в 22:47
Ну і правильно! А то комусь кортіло на ШАРУ бонзу отримати...
Ответить
0
0

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