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Скандал со стыками во Второй лиге. УАФ решила, кто с кем будет играть
Чернигов за право выхода в Первую лигу будет играть с победителем пары Скалой 1911 и Локомотив
Getty Images
Исполком УАФ принял решение провести матч за право участия в играх этапа плей-офф за третье место Второй лиги сезона 2024/2025 между "Скалой 1911" и киевским "Локомотивом".
Встреча состоится 26 мая в 13.00 в Борисполе на стадионе "Колос".
Победитель этой пары сыграет против "Чернигова" за право выступать в следующем сезоне в Первой лиге (переходные матчи).
"Позиция исполнительного комитета УАФ остается неизменной: спортивный принцип – основа всех решений в спорных ситуациях. Если в регламенте отсутствует однозначный ответ, спор должен разрешаться исключительно на футбольном поле", - говорится в заявлении УАФ.
Напомним, что изначально с "Черниговом" должен был сыграть "Рух-2", который занял 2-е место в своей группе Второй лиги. Однако по окончанию регулярного сезона львовская команда снялась с чемпионата.
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В связи с самоустранением львовян, заменить их в стыковых выразила желание "Скала 1911". Команда из Стрыя заняла в группе 3-е место с равным количеством очков с "Рухом-2", но уступила по дополнительным показателям.
Впрочем, "Чернигов" не хотел играть со "Скалой 1911", так как она официально заняла в группе 3-е место, а не 2-е.
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