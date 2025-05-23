Вторая лига. Плей-офф за чемпионство. Колос-2 - Пробой 0:1. Гости делают существенный шаг к повышению в классе

В Ковалевке сыграли первый матч плей-офф за чемпионство Второй лиги и прямое повышение в классе. Встречались победители группы А и Б по итогам регулярного чемпионата. Местный "Колос-2" принимал "Пробий".

В первой половине встречи намного интереснее и активнее играли гости. Футболисты "Пробоя" высоко прессинговали и старались как можно быстрее доставить мяч в заключительную треть. А вот ковалевцы немало ошибались. На 38-й минуте после ошибки Терехова коллектив из Городенки открыл счет. Семотюк отпасовал пяткой, а Руслан Харук из пределов штрафной пробил в ближний угол - 0:1.

Во второй половине встречи продолжали солидно играть футболисты "Пробоя", а у ковалевцев ощущались существенные проблемы с конструктивом. Редко мяч доходил до заключительной трети поля и проблем у Пицана не было. На 81-й минуте наконец-то дождались момента у хозяев, но Журавель пробил выше ворот.

В итоге, "Пробий минимально побеждает. Через неделю команды сыграют в Городенке.

Вторая лига. Плей-офф за чемпионство. Первый матч

"Колос-2" - "Пробий" 0:1

Голы: Харук (38)

"Колос-2": Михеев - Терехов, Канаев, Харжевский, Сокол, Недоля, Хруль, Шевчук, Дымнич, Головкин, Колесник

"Пробий": Пицан - Белый, Савчин, Фелипович, Радульский, Харук, Борисевич, Оринчак, Сикач, Семотюк, Палагнюк