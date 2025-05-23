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Экс-ассистент ряда клубов УПЛ возглавил представителя Второй лиги

Вторая лига

Специалист получит полноценный опыт

Экс-ассистент ряда клубов УПЛ возглавил представителя Второй лиги

Куликів-Білка

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"Куликов-Белка" официально объявил о назначении Сергея Атласюка на должность нового главного тренера команды.

Детали соглашения между сторонами не разглашаются.

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Ранее "Куликов-Белка" прекратил сотрудничество с наставником Богданом Костиком и его помощником Тарасом Данилюком.

Атласюк работал ассистентом главного тренера в "Карпатах", "Агробизнесе", "Черноморце", "Мариуполе" и польской "Радуне", а также временно возглавлял тернопольскую "Ниву".

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Источник:
Куликів-Білка
Опубликовал: Александр Бураков
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