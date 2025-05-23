Маркевич одобрил. Новый главный тренер клуба Второй лиги рассказал о своем назначении

Сергей Атласюк, новый главный тренер ФК "Куликов-Белка", рассказал о своем назначении в команду Второй лиги.

– Сергей Викторович, поздравляю вас с назначением! Когда узнали интерес ФК "Куликов-Белка" и долго ли размышляли над этим предложением?

– Я узнал интерес к себе сразу после окончания чемпионата Второй лиги. Со мной связались представители клуба, спросили, интересен ли мне такой вариант. Я согласился моментально, потому что знал эту команду, руководителей клуба. Тем более, я давно ждал такого шанса. Долго не думал, сразу согласился.

Я приехал во Львов, пообщались, у нас был плодотворный разговор около четырех часов. Общались на разные темы: видение футбола, развитие клуба, формирование команды и т.д. В большинстве тем наши взгляды сходятся, пожали руки и сегодня (разговор состоялся 22 мая – прим.) уже меня представили. В этот же день провели первую тренировку.

– Контракт уже подписали?

– Еще нет. Решаем некоторые моменты, пока больше не могу сказать, все в процессе еще.

– Помощников уже выбрали себе?

– Я уже знаю, кто будет в моем тренерском штабе, но пока не могу об этом сказать, потому что люди еще работают [в других клубах]. Эту информацию мы дадим позже. Через неделю-две уже будет известно.

Скажу, что покинул ФК "Куликов-Белка" тренер по физподготовке, у него есть предложение из другой команды. Формирование штаба пройдет до 17 июня, поэтому за этот период решим вопрос с тренерами.

– Вы работали с Мироном Маркевичем в "Карпатах". Не будет ли он вас консультировать?

– Нет, консультировать не будет, но когда я был во Львове, то позвонил Мирону Богдановичу, сказал ему, что имею такое предложение. Он искренне обрадовался мне, сказал, что знает тех, кто занимается ФК "Куликов-Белка", что это серьезные и уважаемые люди, и добавил: "Я рад за тебя, даже не думай, а иди и работай в добрый путь!" Так что Мирон Богданович поддержал меня в этом выборе.