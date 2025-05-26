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Скала 1911 - Локомотив: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига

Скала 1911 - Локомотив: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 26.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Скала 1911 - Локомотив: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Скала 1911

Новина українською

"Скала 1911" и "Локомотив“ после снятия с соревнований "Руха-2" получили еще один шанс. Победитель очного противостояния будет играть за третье место против "Чернигова". Кроме бронзовых медалей, победитель этого плей-офф получит право сыграть с 14-й командой Первой лиги за право повыситься в классе на следующий сезон. На кону очень много, поэтому ожидаем бескомпромиссный футбол.

Начало игры - в 13:00. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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