Скала 1911 - Локомотив: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Скала 1911" и "Локомотив“ после снятия с соревнований "Руха-2" получили еще один шанс. Победитель очного противостояния будет играть за третье место против "Чернигова". Кроме бронзовых медалей, победитель этого плей-офф получит право сыграть с 14-й командой Первой лиги за право повыситься в классе на следующий сезон. На кону очень много, поэтому ожидаем бескомпромиссный футбол.

Начало игры - в 13:00. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ.