Вторая лига. Плей-офф за право участия в матчах за третье место

Исполком Украинской ассоциации футбола принял решение о проведении матча между"Скалой 1911" и"Локомотивом" (третьими командами в своих группах Второй лиги), а победитель этой игры встретится с"Черниговом" (второй командой группы Б) в борьбе за бронзовые медали Второй лиги. Обращаем внимание, что все решится в одноматчевом противостоянии.

Вторая лига. Плей-офф за право участия в матче за третье место

"Локомотив" - "Скала 1911"

26.05.2025. 13:00. "Колос". Борисполь

"Скала 1911" в весенней части сезона радует собственных болельщиков результатами. После назначения Романа Гнатива коллектив из Стрыя смог подняться на третье место. В 2025 году "Скала 1911" выиграла пять матчей, однажды сыграла вничью и ни разу не проиграла. Коллектив из Стрыя смог даже прервать победную серию лидера группы"Пробоя". В последнем туре этого сезона "Скала 1911" поиздевалась над "Реал Фармой" - 7:0. Безусловно, такой результат придаст команде необходимой уверенности.

Мало кто ожидал увидеть"Локомотив" на третьем месте после увольнения Лазоренко. Тем не менее, киевляне под руководством Козака смогли выиграть два последних матча со счетом 1:0 и поднялись на третье место. Героем игры против"Тростянца" стал Майтак, который вышел на замену и забил победный мяч. Однако, Максим не смог доиграть матч, ведь получил вторую желтую на 79-й минуте.