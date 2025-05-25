  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Плей-офф за право участия в матчах за третье место

В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Плей-офф за право участия в матчах за третье место

Вторая лига

Все решится в одном матче

Вторая лига. Плей-офф за право участия в матчах за третье место

Фото: Скала 1911

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Исполком Украинской ассоциации футбола принял решение о проведении матча между"Скалой 1911" и"Локомотивом" (третьими командами в своих группах Второй лиги), а победитель этой игры встретится с"Черниговом" (второй командой группы Б) в борьбе за бронзовые медали Второй лиги. Обращаем внимание, что все решится в одноматчевом противостоянии.

Вторая лига. Плей-офф за право участия в матче за третье место

"Локомотив" - "Скала 1911"

26.05.2025. 13:00. "Колос". Борисполь

"Скала 1911" в весенней части сезона радует собственных болельщиков результатами. После назначения Романа Гнатива коллектив из Стрыя смог подняться на третье место. В 2025 году "Скала 1911" выиграла пять матчей, однажды сыграла вничью и ни разу не проиграла. Коллектив из Стрыя смог даже прервать победную серию лидера группы"Пробоя". В последнем туре этого сезона "Скала 1911" поиздевалась над "Реал Фармой" - 7:0. Безусловно, такой результат придаст команде необходимой уверенности.

Мало кто ожидал увидеть"Локомотив" на третьем месте после увольнения Лазоренко. Тем не менее, киевляне под руководством Козака смогли выиграть два последних матча со счетом 1:0 и поднялись на третье место. Героем игры против"Тростянца" стал Майтак, который вышел на замену и забил победный мяч. Однако, Максим не смог доиграть матч, ведь получил вторую желтую на 79-й минуте.

По теме
yellow-arrow
Маркевич одобрил. Новый главный тренер клуба Второй лиги рассказал о своем назначении
yellow-arrow
Вторая лига. Плей-офф за чемпионство. Колос-2 - Пробой 0:1. Гости делают существенный шаг к повышению в классе
yellow-arrow
Экс-ассистент ряда клубов УПЛ возглавил представителя Второй лиги
Вторая лига Скала 1911 (Стрый) Локомотив (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости