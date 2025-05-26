Вторая лига. Локомотив - Скала 1911 1:4. Коллектив из Стрыя будет играть против Чернигова за третье место



На стадионе "Колос" в Борисполе встречались "Локомотив“ и "Скала 1911". Это был очень важный матч для этих команд, ведь победитель получал возможность сыграть за бронзовые медали против "Чернигова", а также на кону стоит повышение в классе.

Уже в дебюте встречи коллектив из Стрыя открыл счет. Сагайдак шикарным ударом в дальний угол заставил Белименко капитулировать - 0:1. У молодого голкипера не было шансов в этом эпизоде. Уже через пять минут все вопросы о победителе были сняты. Гудзинский со штрафного отпасовал на Лисовика, а Роман пробил в верхний угол- 0:2. На 25-й минуте Гора из пределов штрафной пробил в дальний угол - 0:3. Стоит отметить шикарную быструю атаку подопечных Гнатива. Чуть ли не каждая атака "Скалы 1911" завершалась ударом.

Стоит отдать должное киевлянам, которые не опустили руки после провального первого тайма. На 51-й минуте после прострела Мордаса отличился Романчук - 1:3. Однако, во второй половине тайма очень уверенно играли по счету футболисты коллектива из Стрыя. Точку в матче поставил Кравченко -1:4.

Таким образом, в пятницу в первом матче за третье место "Скала 1911" сыграет против "Чернигова".

Вторая лига. Плей-офф за право участия в матче за третье место

"Локомотив" - "Скала 1911" 1:4

Голы: Романчук (51) - Сагайдак (7), Лисовик (12), Гора (25), Кравченко (75)

"Локомотив" (стартовый состав): Белименко - Багрий, Мячин, Мордас, Пуди, Сахненко, Романчук, Ершов, Назаренко, Васько, Ярмак

"Скала 1911" (стартовый состав): Архипчук - Сагайдак, Николишин, Гарькавенко, Янюк, Ралюченко, Гудзинский, Гора, Лисовик, Фесенко, Кравченко