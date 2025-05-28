Локомотив - Скала 1911 1:4. Видео голов и обзор матча

"Скала 1911" одержал крупную победу над "Локомотивом" в плей-офф Второй лиги.

Три гола гости забили уже в первом тайме, а во второй половине встречи команды обменялись по одному голу.

Далее "Скала 1911" сыграет против "Чернигова" в противостоянии за третье место.

Вторая лига. Плей-офф за право участия в матче за третье место

"Локомотив" - "Скала 1911" 1:4

Голы: Романчук (51) - Сагайдак (7), Лисовик (12), Гора (25), Кравченко (75)