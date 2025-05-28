  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Локомотив - Скала 1911 1:4. Видео голов и обзор матча

В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Локомотив - Скала 1911 1:4. Видео голов и обзор матча

Вторая лига

Коллектив из Стрыя оказался явно сильнее

Локомотив - Скала 1911 1:4. Видео голов и обзор матча

Скала 1911

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Скала 1911" одержал крупную победу над "Локомотивом" в плей-офф Второй лиги.

Три гола гости забили уже в первом тайме, а во второй половине встречи команды обменялись по одному голу.

Далее "Скала 1911" сыграет против "Чернигова" в противостоянии за третье место.

Вторая лига. Плей-офф за право участия в матче за третье место

"Локомотив" - "Скала 1911" 1:4

Голы: Романчук (51) - Сагайдак (7), Лисовик (12), Гора (25), Кравченко (75)

По теме
yellow-arrow
Свежий выпуск программы Украина футбольная с Олегом Федорчуком
yellow-arrow
Вторая лига. Локомотив - Скала 1911 1:4. Коллектив из Стрыя будет играть против Чернигова за третье место
yellow-arrow
Скала 1911 - Локомотив: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Вторая лига Скала 1911 (Стрый) Локомотив (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости