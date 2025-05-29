Вторая лига. В Городенке определится чемпион

Уже завтра в Городенке сыграют второй матч за чемпионство во Второй лиге и прямое повышение в классе. Неделю назад "Пробий" минимально победил - 1:0. Сможет ли коллектив из Ковалевки выиграть на выезде?

Вторая лига. Плей-офф за чемпионство. Второй матч

"Пробий" - "Колос-2"

30.05.2025. 13:30. "Пробий-Арена". Городенка

В Ковалевке "Пробий" сделал существенный шаг для своей цели. Подопечные Владимира Ковалюка благодаря голу Харука в конце первого тайма победили - 1:0. Коллектив из Городенки смог навязать сопернику свою игру. Силовой футбол, активный прессинг и быстрый переход из защиты в атаку помогли "Пробою" выиграть. Гости первого противостояния могли даже забивать больше, но не смогли во второй половине встречи довести свои атаки до логического завершения. "Колос-2" откровенно разочаровал. Коллектив из Ковалевки дома должен был играть гораздо активнее, но полностью отдал инициативу сопернику. В заключительной трети поля почти ничего не получалось у команды Бондаренко. "Колос-2" на протяжении всего сезона достаточно качественно играл в защите, но неделю назад с этим были проблемы.

Гостям необходимо будет решать очень сложную задачу, ведь "Пробий" дома в этом сезоне проиграл лишь одну игру. Произошло это в середине сентября, когда "Пробий" в результативном матче уступил "Руху-2" - 2:3.