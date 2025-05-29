Вторая лига. Первый матч за бронзу в Чернигове

В Чернигове сыграют первый матч в борьбе за бронзовые медали Второй лиги нынешнего сезона. Сможет ли коллектив из Стрыя воспользоваться своим шансом и продолжить борьбу за повышение в классе?

Вторая лига. Плей-офф за третье место. Первый матч

"Чернигов" - "Скала 1911"

30.05.2025. 12:00. "Чернигов-Арена". Чернигов

"Чернигов" весной сыграл максимально уверенно и солидно. Подопечные Черного всего на одно очко отстали от лидера группы. Кстати, "Чернигов" в последнем туре дома переиграл именно "Колос-2" - 2:0. В 2025 году "северяне" еще не проигрывали: пять побед и одна ничья. Безусловно, такие результаты впечатляют. Стоит отметить селекционную работу клуба зимой, ведь усиление было существенным. По игре именно "Чернигов" во второй части сезона можно считать лучшей командой группы Б.

"Скала 1911" вообще не должна была бы участвовать в этом плей-офф, но после снятия "Руха-2" получила свой шанс. В понедельник "Скала 1911" разгромила "Локомотив" и пробилась в плей-офф за бронзовые награды. В том противостоянии очень качественно сыграл коллектив из Стрыя в первой половине встречи, а после перерыва грамотно играли по счету. Нельзя не отметить прогресс "Скалы 1911" под руководством Гнатива. Таким образом, в Чернигове встретятся команды, которые в 2025 году еще не проигрывали.