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Чернигов - Скала 1911: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Чернигов - Скала 1911: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 30.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Чернігів
В Чернигове сыграют первый матч в борьбе за бронзовые медали. "Скала 1911" в понедельник разгромила "Локомотив" и завоевала право участия в этом плей-офф. Это будет противостояние достойных соперников, которые в 2025 году еще не проигрывали. Если не будет ничьи, то сегодня чья-то серия прервется. Напомним, что ответный матч пройдет в следующую среду в Стрые.
Начало игры - в 12:00. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ.
Вторая лига. Плей-офф за третье место. Первый матч
30.05.2025. 12:00. "Чернигов-Арена". Чернигов
"Чернигов" - "Скала 1911"
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