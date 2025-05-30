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Чернигов - Скала 1911: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига
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Чернигов - Скала 1911: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 30.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Чернигов - Скала 1911: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Чернігів

Новина українською

В Чернигове сыграют первый матч в борьбе за бронзовые медали. "Скала 1911" в понедельник разгромила "Локомотив" и завоевала право участия в этом плей-офф. Это будет противостояние достойных соперников, которые в 2025 году еще не проигрывали. Если не будет ничьи, то сегодня чья-то серия прервется. Напомним, что ответный матч пройдет в следующую среду в Стрые.

Начало игры - в 12:00. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ.

Вторая лига. Плей-офф за третье место. Первый матч

30.05.2025. 12:00. "Чернигов-Арена". Чернигов

"Чернигов" - "Скала 1911"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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