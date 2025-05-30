Чернигов - Скала 1911: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Чернигове сыграют первый матч в борьбе за бронзовые медали. "Скала 1911" в понедельник разгромила "Локомотив" и завоевала право участия в этом плей-офф. Это будет противостояние достойных соперников, которые в 2025 году еще не проигрывали. Если не будет ничьи, то сегодня чья-то серия прервется. Напомним, что ответный матч пройдет в следующую среду в Стрые.

Начало игры - в 12:00. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ.

Вторая лига. Плей-офф за третье место. Первый матч

30.05.2025. 12:00. "Чернигов-Арена". Чернигов

"Чернигов" - "Скала 1911"