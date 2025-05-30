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Пробий - Колос-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига

Пробий - Колос-2: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 30.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Пробий - Колос-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: НК Пробій

Новина українською

Решающий матч сезона во Второй лиге. В Городенке определится чемпион и команда, которая напрямую повысится в классе. Безусловно, всех болельщиков ожидает интригующее противостояние. Неделю назад "Пробий" минимально победил на выезде - 1:0. Смогут ли подопечные Бондаренко перевернуть все с ног на голову?

Начало игры - в 13:30. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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