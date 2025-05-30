Пробий - Колос-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Решающий матч сезона во Второй лиге. В Городенке определится чемпион и команда, которая напрямую повысится в классе. Безусловно, всех болельщиков ожидает интригующее противостояние. Неделю назад "Пробий" минимально победил на выезде - 1:0. Смогут ли подопечные Бондаренко перевернуть все с ног на голову?

Начало игры - в 13:30. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ.