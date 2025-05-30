Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пробий - Колос-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Пробий - Колос-2: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 30.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: НК Пробій
Решающий матч сезона во Второй лиге. В Городенке определится чемпион и команда, которая напрямую повысится в классе. Безусловно, всех болельщиков ожидает интригующее противостояние. Неделю назад "Пробий" минимально победил на выезде - 1:0. Смогут ли подопечные Бондаренко перевернуть все с ног на голову?
Начало игры - в 13:30. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стадион, на котором принимали матчи УПЛ и Первой лиги, зарастает сорняком
- Ротань возглавил Полесье, Ярмолюк продлил контракт с Брентфордом и матчи за право играть в УПЛ. Главные новости за 29 мая
- Целых четыре этапа. Первый взгляд на потенциальных соперников Шахтера в Лиге Европы
- Скала 1911 - Локомотив: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000