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Клуб Второй лиги остался без тренера - раскрыты причины расставания

Вторая лига

Стали известны детали

Клуб Второй лиги остался без тренера - раскрыты причины расставания

Фото: ФК Чайка

Новина українською

Бывший главный тренер второлиговой "Чайки" Игорь Луценко рассказал об уходе из клуба.

– Игорь Анатольевич, несколько дней назад СК "Чайка" сообщил, что вы покинули пост главного тренера команды. Это ваше решение или руководства клуба?

– По окончании сезона я встретился с руководством "Чайки", мы поговорили, посмотрели на итоговый результат. Во-первых, мы не выполнили задачу – нужно было финишировать выше в турнирной таблице. Поэтому после общения с руководством клуба решили не продлевать контракт, который у нашего тренерского штаба заканчивается в июне. Пожали руки и пошли каждый своим путем.

Как тренер, я считаю, что то место, которое мы заняли, это не та позиция, на которую мы рассчитывали.

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– Вы планировали быть в топ-5?

– Да. Это не именно пятое место, а выше. Поэтому и такие причины прекращения сотрудничества, – рассказал Луценко для издания Украинский футбол.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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