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Клуб Второй лиги остался без тренера - раскрыты причины расставания
Стали известны детали
Фото: ФК Чайка
Бывший главный тренер второлиговой "Чайки" Игорь Луценко рассказал об уходе из клуба.
– Игорь Анатольевич, несколько дней назад СК "Чайка" сообщил, что вы покинули пост главного тренера команды. Это ваше решение или руководства клуба?
– По окончании сезона я встретился с руководством "Чайки", мы поговорили, посмотрели на итоговый результат. Во-первых, мы не выполнили задачу – нужно было финишировать выше в турнирной таблице. Поэтому после общения с руководством клуба решили не продлевать контракт, который у нашего тренерского штаба заканчивается в июне. Пожали руки и пошли каждый своим путем.
Как тренер, я считаю, что то место, которое мы заняли, это не та позиция, на которую мы рассчитывали.
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– Вы планировали быть в топ-5?
– Да. Это не именно пятое место, а выше. Поэтому и такие причины прекращения сотрудничества, – рассказал Луценко для издания Украинский футбол.
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