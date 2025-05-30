Вторая лига. Чернигов - Скала 1911 3:2. Все решилось на последних секундах

В Чернигове началось противостояние за бронзу Второй лиги. Местная команда принимала "Скалу 1911", которая в понедельник разгромила "Локомотив" (4:1). Обе команды в 2025 году играют очень уверенно. "Чернигов" и "Скала 1911" в 2025 году еще не проигрывали и заслуженно получили шанс побороться за бронзовые награды.

В середине первого тайма хозяева открыли счет. После передачи Безгубченко мастерски пробил в угол ворот Андрей Порохня - 1:0. Ошиблись в этом эпизоде защитники "Скалы 1911". На 31-й минуте Койдан воспользовался ошибкой Архипчука и забил в пустые ворота - 2:0. Провальный первый тайм для гостей, но прежде всего стоит отметить активность "северян".

В начале второго тайма гости сократили отставание в счете. Лисовик в одно касание из-за пределов штрафной попал в ближний угол - 2:1. На 81-й минуте Лисовик во второй раз в матче отличился и сравнял счет - 2:2. После перерыва все перевернулось с ног на голову. На последних секундах добавленного времени после подачи Картушова принес победу "Чернигову" Кулик - 3:2.

Таким образом, все решится в Стрые 4-го июня.

Вторая лига. Плей-офф за третье место. Первый матч

"Чернигов" - "Скала 1911" 3:2

Голы: Порохня (21), Койдан (31), Кулик (90+4) - Лисовик (56, 81)

"Чернигов" (стартовый состав): Татаренко - Картушов, Фатеев, Романченко, Шумило, Быбик, Койдан, Шалфеев, Безгубченко, Порохня, Новиков

"Скала 1911" (стартовый состав): Архипчук - Сагайдак, Николишин, Гарькавенко, Янюк, Ралюченко, Гудзинский, Гора, Лисовик, Фесенко, Кравченко