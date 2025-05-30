Вторая лига. Пробий - Колос-2 2:3 (4:3 по пенальти). Пробий - чемпион Второй лиги

В Городенке определился чемпион Второй лиги сезона 2024/25. В первом матче "Пробий" на выезде минимально победил "Колос-2" - 1:0. Учитывая такой результат, все решалось именно сегодня. Хозяева считались очевидными фаворитами, но и у ковалевцев были свои амбиции.

С первых минут было заметно, что обе команды нацелены на ворота. В центре поля мяч не задерживался. Гости не бросали все силы в атаку, ведь понимали цену ошибки. Рисковать сразу точно не стоило. На 36-й минуте стандарт помог «Пробою» выйти вперед. Фелипович подал с углового и мяч залетел в ворота. Очень сложно разобраться или кто-то еще прикоснулся к мячу, но сайт ПФЛ в авторы гола записал Фелиповича - 1:0.

На 64-й минуте Богдан Оринчак отобрал мяч в центре поля, ворвался в штрафную и мастерски пробил в дальний угол - 2:0. Для него это уже 13-й гол в нынешнем сезоне. На 73-й минуте Головкин результативным ударом со штрафного вернул интригу в матч - 2:1. На 82-й минуте Колесник из пределов штрафной расстрелял ворота - 2:2. Рано расслабились хозяева.

На 90+2 минуте Шевчук шикарным ударом попал в верхний угол и сравнял счет по сумме двух матчей - 2:3. Невероятное развитие событий. Таким образом, болельщиков ожидали еще два тайма по 15-ть минут. В экстратаймах команды не забивали и чемпион определялся в серии пенальти.

В серии пенальти победил "Пробий" - 4:3. Таким образом, коллектив из Городенки выигрывает Вторую лигу и напрямую повышается в классе.

Вторая лига. Плей-офф за первое место. Второй матч

"Пробой" - "Колос-2" 2:3 (4:3, пен)

Голы: Фелипович (36), Оринчак (64) - Головкин (73), Колесник (82), Шевчук (90+2)

"Пробий" (стартовый состав): Пицан - Белый, Савчин, Фелипович, Радульский, Харук, Борисевич, Семотюк, Сичак, Оринчак, Палагнюк

"Колос-2" (стартовый состав): Михеев - Скляренко, Терехов, Канаев, Сокол, Турчанов, Хруль, Шевчук, Недоля, Дымнич, Рублев