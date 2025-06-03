Вторая лига. Решающий матч за бронзу

Первый матч в Чернигове подарил болельщикам ряд эмоций и завершился победой хозяев - 3:2. Сможет ли коллектив из Стрыя победить дома? Напомним, что в этом противостоянии определится соперник запорожского "Металлурга" в плей-офф за право в следующем сезоне играть в Первой лиге.

Вторая лига. Плей-офф за третье место. Второй матч

"Скала 1911" - "Чернигов"

04.06.2025. 13:00. "Сокол". Стрый

В пятницу на "Чернигов-Арене" была настоящая голевая феерия. В первой половине встречи доминировали хозяева и заслуженного дважды забили. Тем не менее, после перерыва подопечные Гнатива смогли все перевернуть с ног на голову и сравнять счет. Стоит отметить дубль Романа Лисовика. Казалось, что игра так и завершится вничью, но на последних секундах компенсированного времени "северяне" вырвали победу. После подачи Картушова четко пробил головой вышедший на замену Кулик - 3:2. Таким образом, для "Скалы 1911" это дебютное поражение в 2025 году во Второй лиге. А вот "Чернигов" весной еще не проигрывал. Дубль Лисовика оставляет все шансы для отыгрыша дома "Скале 1911". Ожидаем уже в эту среду увидеть интересный и результативный футбол. Подопечные Гнатива точно сдаваться не будут и они будут стремиться воспользоваться шансом, который получили после снятия "Руха-2" и победы над "Локомотивом".