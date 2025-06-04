  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Скала 1911 - ФК Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скала 1911 - ФК Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига
Обновлено

Скала 1911 - ФК Чернигов: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 04.06.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Скала 1911 - ФК Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Чернігів

Новина українською

4 июня состоится ответный матч плей-офф за третье место Второй лиги между "Скалой 1911" и "Черниговом". Первая игра завершилась победой черниговчан со счетом 3:2.

Поединок начнется в 13:00. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Затем победитель этой пары сыграет с запорожским "Металлургом" за право в следующем сезоне выступать в Первой лиге.

Вторая лига. Плей-офф за третье место. Второй матч
04.06.2025
"Сокол". Стрый
"Скала 1911" 13:00 "Чернигов"
Видеотрансляция - YouTubе-канал ПФЛ

По теме
yellow-arrow
Вторая лига. Решающий матч за бронзу
yellow-arrow
Плей-офф за Первую лигу. Интригующее противостояние в Буче
yellow-arrow
Новый выпуск программы ПФЛ Украина футбольная
Скала 1911 (Стрый) ФК Чернигов смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости