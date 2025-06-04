Скала 1911 - ФК Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

4 июня состоится ответный матч плей-офф за третье место Второй лиги между "Скалой 1911" и "Черниговом". Первая игра завершилась победой черниговчан со счетом 3:2.

Поединок начнется в 13:00. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ.

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Затем победитель этой пары сыграет с запорожским "Металлургом" за право в следующем сезоне выступать в Первой лиге.

Вторая лига. Плей-офф за третье место. Второй матч

04.06.2025

"Сокол". Стрый

"Скала 1911" 13:00 "Чернигов"

Видеотрансляция - YouTubе-канал ПФЛ