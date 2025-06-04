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Скала 1911 - ФК Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Скала 1911 - ФК Чернигов: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 04.06.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Чернігів
4 июня состоится ответный матч плей-офф за третье место Второй лиги между "Скалой 1911" и "Черниговом". Первая игра завершилась победой черниговчан со счетом 3:2.
Поединок начнется в 13:00. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ.
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Затем победитель этой пары сыграет с запорожским "Металлургом" за право в следующем сезоне выступать в Первой лиге.
Вторая лига. Плей-офф за третье место. Второй матч
04.06.2025
"Сокол". Стрый
"Скала 1911" 13:00 "Чернигов"
Видеотрансляция - YouTubе-канал ПФЛ
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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