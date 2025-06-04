Вторая лига. Скала 1911 - Чернигов 0:1. Чернигов - бронзовый призер Второй лиги

Первый матч за бронзу подарил болельщикам третьего по рангу дивизиона Украины ряд эмоций. "Чернигов" на последних секундах компенсированного времени благодаря голу Кулика вырвал победу - 3:2. Стоит отдать должное футболистам "Скалы 1911", которые по ходу матча смогли отыграться с 0:2.

Игра началась наилучшим образом для гостей. Уже на восьмой минуте "Чернигов" открыл счет. Новиков пробивал с острого угла и мяч от стойки залетел в ворота - 0:1. Как оказалось, это был единственный гол в первой половине встречи. Хозяевам после перерыва необходимо было забивать дважды.

По счету очень грамотно сегодня играли "северяне". Футбол после перерыва не был интенсивным. На 72-й минуте Кравченко мог вернуть интригу в матч, но его удар парировал голкипер.

Таким образом, "Чернигов" выигрывает бронзовые награды и будет играть против "Металлурга" в плей-офф за Первую лигу.

Вторая лига. Плей-офф за бронзу. Второй матч

"Скала 1911" - "Чернигов" 0:1

Голы: Новиков (8)

"Скала 1911" (стартовый состав): Архипчук - Сагайдак, Николишин, Янюк, Ралюченко, Гудзинский, Мациевский, Лисовик, Фесенко, Лукьянченко, Гарькавенко

"Чернигов" (стартовый состав): Татаренко - Картушов, Фатеев, Романченко, Шумило, Бибик, Шалфеев, Койдан, Порохня, Кулик, Новиков