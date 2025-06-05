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Металлист 1925 завершил сотрудничество с тренером второй команды

Вторая лига

Сергей Карпенко - больше не тренер "Металлиста 1925 Б"

Металлист 1925 завершил сотрудничество с тренером второй команды

Фото: Металіст 1925

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"Металлист 1925" решил не продолжать сотрудничество с главным тренером "Металлиста 1925 Б" Сергеем Карпенко, сообщает официальный сайт харьковчан.

Вместе с ним клуб покидают его помощники Вячеслав Гади и Андрей Товт.

Карпенко возглавил "Металлист 1925" U-19 в июле 2023-го года, в дебютном для него сезоне команда заняла 12 место в юношеском чемпионате Украины. Уже в прошлом сезоне молодежь дебютировала на профессиональном уровне, играя в группе Б Второй лиги и финишировав на 8 строчке.

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Также напомним, что летом 2024 года он несколько дней исполнял обязанности главного тренера "Металлиста 1925" после отставки Виктора Скрипника.

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Сергей Карпенко Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
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