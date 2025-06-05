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Металлист 1925 завершил сотрудничество с тренером второй команды
Сергей Карпенко - больше не тренер "Металлиста 1925 Б"
Фото: Металіст 1925
"Металлист 1925" решил не продолжать сотрудничество с главным тренером "Металлиста 1925 Б" Сергеем Карпенко, сообщает официальный сайт харьковчан.
Вместе с ним клуб покидают его помощники Вячеслав Гади и Андрей Товт.
Карпенко возглавил "Металлист 1925" U-19 в июле 2023-го года, в дебютном для него сезоне команда заняла 12 место в юношеском чемпионате Украины. Уже в прошлом сезоне молодежь дебютировала на профессиональном уровне, играя в группе Б Второй лиги и финишировав на 8 строчке.
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Также напомним, что летом 2024 года он несколько дней исполнял обязанности главного тренера "Металлиста 1925" после отставки Виктора Скрипника.
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