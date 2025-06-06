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Клуб Второй лиги прекратил сотрудничество с опытным форвардом

Вторая лига

Футболист продолжит карьеру на любительском уровне

Клуб Второй лиги прекратил сотрудничество с опытным форвардом

Фото: ФК Тростянець

Новина українською

"Тростянец" прекратил сотрудничество с нападающим Михаилом Сергийчуком.

33-летний форвард присоединился к команде летом прошлого года и успел провести 16 матчей в чемпионате Второй лиги и еще 1 поединок в Кубке Украины. За этот период Михаил отметился 6-ю результативными действиями.

Футболист продолжит карьеру на любительском уровне. Он перейдет в "Маяк" (Сарны), который выступает в чемпионате Ровенской области.

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Напомним, за годы футбольной карьеры Михаил Сергийчук успел поиграть в Украине за "Львов", винницкую "Ниву", "Черкащину", "Николаев", "Карпаты", "Говерлу", "Олимпик", "Ворскла", "Десну", "Верес", "Буковину", "Ниву" из Бузовой и "Диназ".

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Михаил Сергийчук ФК Тростянец
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Источник:
ФК Тростянець
Опубликовал: Алина Ерофеева
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