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Клуб Второй лиги прекратил сотрудничество с опытным форвардом
Футболист продолжит карьеру на любительском уровне
Фото: ФК Тростянець
"Тростянец" прекратил сотрудничество с нападающим Михаилом Сергийчуком.
33-летний форвард присоединился к команде летом прошлого года и успел провести 16 матчей в чемпионате Второй лиги и еще 1 поединок в Кубке Украины. За этот период Михаил отметился 6-ю результативными действиями.
Футболист продолжит карьеру на любительском уровне. Он перейдет в "Маяк" (Сарны), который выступает в чемпионате Ровенской области.
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Напомним, за годы футбольной карьеры Михаил Сергийчук успел поиграть в Украине за "Львов", винницкую "Ниву", "Черкащину", "Николаев", "Карпаты", "Говерлу", "Олимпик", "Ворскла", "Десну", "Верес", "Буковину", "Ниву" из Бузовой и "Диназ".
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