Клуб Второй лиги остался без главного тренера

"Колос-2" объявил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Владимиром Бондаренко.

Вместе с ним клуб покидает и его ассистент - Владимир Крохмаль.

Бондаренко возглавил "Колос-2" летом 2024 года. Под его руководством ковалевцы провели 22 матча, в которых одержали 12 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений.

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Также напомним, что "Колос-2" уступил "Подолью" в плей-офф за выход в Первую лигу - 0:3 по сумме двух матчей. Следовательно, команда из Ковалевки продолжит выступать во Второй лиге.