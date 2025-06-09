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Клуб Второй лиги остался без главного тренера

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"Колос-2" завершил сотрудничество с Владимиром Бондаренко

Клуб Второй лиги остался без главного тренера

Фото: facebook.com/fckolos2kovalivka

Новина українською

"Колос-2" объявил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Владимиром Бондаренко.

Вместе с ним клуб покидает и его ассистент - Владимир Крохмаль.

Бондаренко возглавил "Колос-2" летом 2024 года. Под его руководством ковалевцы провели 22 матча, в которых одержали 12 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений.

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Также напомним, что "Колос-2" уступил "Подолью" в плей-офф за выход в Первую лигу - 0:3 по сумме двух матчей. Следовательно, команда из Ковалевки продолжит выступать во Второй лиге.

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Источник:
ФК Колос-2
Опубликовал: Алина Ерофеева
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